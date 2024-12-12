⼤灣區醫療丨青年一代考察⼤灣區醫療　促成醫療認知與⼤灣區人才交流新篇章

▲ 醫療交流的學⽣團隊於12月8日遠赴深圳考察當地醫療。

由⼤灣區醫療專業發展協會、深圳普瑞星耀眼科醫院及夢同⾏慈善基⾦聯⼿舉辦的深圳⽣物醫療考察團，日前圓滿結束。是次活動旨在促進年輕⼀代對醫療與醫學產業的深刻認知，並加強⼤灣區內的醫療資源交流與人才培育。與過往活動不同，此次更聚焦於年輕人接觸醫療實際操作的機會，並透過實地體驗深化對醫學知識的理解。

是次活動成功邀請全國政協常委 / 香港特別⾏政區⾏政會議⾮官守議員⾼永⽂醫⽣，為參加者詳細解析中國內地與香港醫療體系的差異及未來兩地醫療體系進⼀步融合的可能性。透過⾼醫⽣的分享，學⽣不僅了解內地醫療制度的特⾊，也對香港未來醫療發展的⽅向充滿信⼼。

此外，⼤灣區醫療專業發展協會創會會⻑蕭英傑也特別安排了⼀系列實地參觀與交流環節，帶領學⽣親⾝體驗⼤灣區領先的醫療設施與科技環境。其中有香港及外地醫科學⽣們近距離接觸頂尖診療設備，同時與專業醫護團隊進⾏了深⼊互動。這種實踐式學習模式為學⽣們開啟了通往⼤灣區醫療產業的⼤⾨。

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引導年輕⼀仾掌握⼤灣區發展機遇

作為參與醫療交流的學⽣團隊，本次交流團為他們提供了⼀個拓寬國際視野的平台，更透過理論與實踐結合的形式，激勵年輕人抓緊⼤灣區醫療產業蓬勃發展的機遇，為未來培養出第⼀批致⼒於產業發展的新⽣⼒量。透過這項活動，學⽣們更深⼊地了解醫療產業的未來發展潛⼒，同時增強了他們對投⼊醫療事業的信⼼。主辦單位希望透過類似的活動，持續推動⼤灣區醫療合享，為兩地醫療產業注⼊新的活⼒。

⼤灣區醫療專業發展協會創會會⻑蕭英傑表⽰，此次考察團只是⼀個開始，未來將繼續深化與⼤灣區醫療機構的合享，提供更多實習、培訓與就業機會，共同推動區域醫療服務⽔平的提升。

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