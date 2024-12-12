選舉安排｜政府擬引入智能投票箱、提高選舉捐贈金額收據門檻　明年首季提修例

▲ 立法會換屆選舉將於明年舉行。（資料圖片）

立法會換屆選舉將於明年舉行，政府擬修訂現行選舉法例，旨在提供法律基礎，以便在選舉中引入更多資訊科技和智能技術措施，包括研究引入智能投票箱、研究賦權選管會使用點票機點票、提高選舉捐贈金額收據門檻等。

政府指，目前，有關法例草擬工作已進入最後階段，擬於2025年第一季內將《條例草案》提交立法會審議。

立法會換屆選舉前​​​​​​​ 須舉行選委會界別分組補選

政制及內地事務局今日（12日）向立法會提交文件指，下一次立法會換屆選舉舉行之前，選舉管理委員會須舉行選委會界別分組補選，以填補選委會選任委員的空缺，讓其可在立法會換屆選舉中提名候選人，以及在選委會界別中投票。

政府現正計劃在合適的情況下在個別選舉或界別中引入智能投票箱，計劃中的智能投票箱將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效。若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤。政府建議賦權選管會若使用智能投票箱，在有需要時可對個別選舉安排或規定加以變通，確保智能投票箱能夠在選舉中暢順地使用。

倡自動點票機擴至地區及功能界別選舉

政府建議從多方面簡化點票流程，包括賦權選管會使用點票機進行點票、降低小投票站選民人數的門檻等。現行選舉法例已賦權選管會在立法會選委會界別選舉的點票工作可使用自動點票機，條文並未延伸至功能界別選舉及地方選區選舉。政府建議加入條文，賦予彈性讓選管會可按實際情況考慮在有關界別或選區選舉中使用自動點票機進行點票。

至於便利候選人措施，政府倡提高選舉捐贈金額收據門檻提高至5,000元，因現行選舉法例規定候選人須就每項價值1,000元以上的選舉捐贈向捐贈者發出收據，當中必須載有捐贈者的有關資料，但該門檻自2000年以來未曾作出調整。

倡按綜合消費物價指數累積變動 調整立法會、選委會、行政長官選舉開支上限

政府建議按綜合消費物價指數的累積變動，調整立法會、選委會界別分組及行政長官選舉的開支上限，及調整對立法會選舉候選人的財政資助。

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