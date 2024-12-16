綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」

▲ 戶主購400呎綠置居，開門發現單位竟「少XXX呎」。

【公屋 / 綠置居 / 清濤苑】購置房屋前一定要做足功課！近日，有人在小紅書發表「警世文」，指其購入上水清濤苑一面積逾400呎的大單位，惟取鎖匙開門後發現單位面積遠不足400呎，詢問後才得知原因。

戶主形容「真係一個好肉赤嘅教訓」，遂於網上發帖提醒他人，「香港買居屋（綠表置居計劃）一定要小心，希望大家唔好好似我哋咁『蠢』」。

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綠置居｜綠置居單位少近100呎

戶主以「香港買居屋一定要小心，不然會…」為題上傳影片及「警示文」，指其一家人原住在約420呎的公屋，近日以170萬購入上水清濤苑綠置居約414呎單位，認為與此前住所面積相差不大，不料取鎖匙開門後發現新房面積遠不足414呎。

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戶主表示，他們在綠置居「揀樓」階段，見該屋苑僅有1間單位符合其購買需求，遂在未詳細了解的情況下便即使買入，「揀樓嘅時候因為見到係最後一間大單位414呎，因為我哋屋企要住3至4人，於是冇認真睇就拍版咗」，在取得鎖匙開門進入單位後，發現房屋內面積「咁細」，戶主形容「果刻嚇死」。

由於戶主此前居住的公屋與剛購入的綠置居單位面積相近，她疑惑為何兩者差距如此大，遂致電房屋署詢問，對方回答稱「原來因為呢個單位（清濤苑）係單邊，所以出面幅牆係要買埋！而我哋係低樓層，幅牆更厚！最後實用面積同隔籬個單位一樣（約320呎），即係用多咗錢及管理費買咗幅用唔到嘅牆」。

▲ 戶主一氣之下將屋內所有內牆打通。（取自小紅書）

綠置居｜戶主將所有內牆打通

戶主得知其原以為單位面積與實際面積相差近100呎，一氣之下將所有內牆打通，廚房轉做成開放式，廁所縮小，但裝修費用高，「後來問咗5、6間（裝修公司）都好鬼貴」，感慨此次經歷「真係一個好肉赤嘅教訓」。

戶主隨後提醒他人，購房前一定要多加留意，「其實都係我哋冇經驗，太心急同疏忽先踩坑，都想分享俾大家一定要記住買樓要睇真啲同做足功課，千奇唔可以太心急」。

綠置居｜網民購置居屋亦有類似經歷

此事引起網民熱議，不少人有相似經歷，還有人看完帖文後才恍然大悟，「咁咪變咗大搬細」、「依家先知居屋設計埋牆身喎，已經住咗幾年，我都係單邊」、「我們當時買居屋也留意到這個問題了，邊屋要為牆身埋單，所以放棄了邊屋，買了隔離間，面積一樣，價格便宜一些」。

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