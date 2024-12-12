第三間醫學院｜浸大夥廣洲中山大學申請醫學院　黎青龍、霍文遜及陳智思坐陣

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施政報告提出就第三間醫學院設立工作小組，並邀請各間資助大學提交建議書，目前香港科技大學、香港理工大學、以及香港浸會大學已表明對新醫學院具有興趣。

香港浸會大學今日(12)稱，提交新醫學院建議書的戰略合作夥伴。此建議旨在應對香港與粵港澳大灣區對醫學教育和醫療專業人員日益增長的需求，由浸大通過與全球領先的醫學專家和戰略夥伴的合作，力求創建一所世界一流的醫學院，並加強臨床培訓，促進研究和創新，將香港樹立為國際醫療創新樞紐。

繼11月份宣布有意因應政府邀請，就香港成立一所新醫學院提交建議書後，浸大與廣州中山大學附屬第一醫院已建立戰略聯盟。中山一院及旗下醫院承諾將為新醫學院的課程和基礎設施規劃提供意見，並提供臨床培訓資源，包括但不限於提供不同專科的臨床教學和實習機會，以及共享臨床專業知識。浸大和中山一院將共同構建醫學培訓及創新中心，以加深香港與大灣區在醫療服務體系和優秀人才培養方面的合作。

浸大成立新醫學院籌備委員會，為建構新醫學院獻策及擬定落實計劃。委員會將由浸大校長衞炳江作為召集人，並由聯席主席香港大學醫學院前院長李心平和澳門科技大學醫學院院長霍文遜領導。委員會的資深顧問及委員包括:前行政會議非官守議員召集人陳智思、中山一院院長肖海鵬、肝臟科國際權威黎青龍，以及其他知名專家。

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