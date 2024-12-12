記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？ 戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！
撰文： 陳珈希
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【結業潮/MCL荷里活結業】MCL荷里活戲院開業兩年多，前天比網民發現週六沒電影上，始揭戲院疑周六（13日）起不再營業。TOPick記者到場視察，戲院職員表示早兩天才接到通知，料或派往其他分店繼續工作，更稱「明天開始冇飛賣！」網友感嘆戲院開業不久又結業，附近的居民大呻「到底要去那裡睇戲？」。
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MCL荷里活結業｜手機查閱場次只到本周三
MCL荷里活廣場戲院自2022年開業，屬「麗新集團MCL院線」及「英皇影院集團」共同投資及營運。戲院分為兩層，面積近4萬平方呎，上層設有6個影院約1,600個座位。
早前有網友在Facebook社區群組「慈雲山資訊交流」發文，稱在手機查閱上映電影時，卻發現只有周三（11日）場次，並未有顯示其他日子場次，故此網上發文詢問。
MCL荷里活結業｜網民稱12月13日結業
後來有網友證實MCL荷里活廣場戲院將於12月13日起結業。不少住在戲院附近的網民慨嘆現有鋪位此前亦是經營戲院，然而也是經營不久就宣布結業。此位置已轉了三間戲院營運者，猜測此位置是否不利經營戲院，大呼「十分奇怪」，並大呻到啟德那邊又太遠，「應到那裡才能看電影？」。
不過，曾於MCL荷里活戲院看過電影的網民，卻認為它結業實屬正常，原因是新開的戲院如啟德「靚過佢又坐得舒服過佢既戲院！」、「同日同時段同一套戲，Airside $80，佢$100。無辦法！」
MCL荷里活結業｜《破·地獄》今最後一場18:45
TOPick記者到場觀察，發現場內甚冷清，多部自動售票機暫停使用，當記者嘗試點擊《破·地獄》場次時，只顯示今日（12日）的4場時間表，最後一場到晚上6時45場次；嘗試選擇其他電影時，自動售票機伺服器繁忙，未能處理訂票。
MCL荷里活結業｜職員：早兩日被通知轉其他分店
戲院職員表示早兩天才接到通知，料或派往其他分店繼續工作，更稱「明天開始冇飛賣！」記者離開戲院時，這邊箱結業、另一邊箱門口旁有招聘啓示，令人看得一頭霧水。
MCL荷里活結業｜《破‧地獄》曾密到15分鐘一場
有網民直言其設施很差，難以吸引人入場，「迫到死，坐耐d都椎間盤突出呀」、「睇過一次之後就冇再喺荷里活睇過」、「座位窄到俾人狂踢櫈」。而且去年商場經歷傷人事件，令本身稀少的人流，更加傷上加傷，戲院更難以吸客。
早前，MCL荷里活曾在周末約15分鐘便上映一場《破‧地獄》，時間表引來網上瘋轉，被網民笑稱「無限地獄」、「密過巴士」。
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