烈酒稅｜立法會通過降烈酒稅決議案　丘應樺︰有酒商研拓業務

▲ 立法會通過施政報告提出降低烈酒稅的決議案。(資料圖片)

立法會通過施政報告提出降低烈酒稅的決議案。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，樂見有酒商開始下調烈酒零售價、研究開拓更多烈酒相關業務，亦有外地的烈酒商積極研究來港投資發展等。

《施政報告》提出下調烈酒稅，進口價200元以上部分稅率由100%減至10%，200元以下的烈酒稅率維持在100%。不少具商界背景的議員均支持議案，經民聯商界議員林健鋒相信能進一步推動香港成為國際頂尖的酒類貿易及分銷中心，創造龐大經濟效益，惠及旅遊、餐飲、展覽等多個行業，用美酒增添香港美食天堂的盛名，有利推動盛事經濟發展。

自由黨議員邵家輝相信，即使減烈酒稅後，市民懂得判斷要飲多少酒，亦不會用啤酒杯飲烈酒。

林哲玄促每年公布酒精相關疾病等數據

不過，亦有議員對議案有保留，醫療衞生界議員林哲玄強調酒精危害健康，與多種癌症有關，亦可引致肝硬化等疾病，酗酒更是不少社會問題與罪惡的根源，他作為醫生，有責任為保障市民健康而發聲。

林哲玄促請政府在未來5年，每年公布包括烈酒與其他酒類飲品的銷售量、港人均酒精飲用量及酒精相關疾病的出現率、住院和死亡數據，強調數據是未來調整酒精飲品有關措施的重要憑據。

新思維議員狄志遠批評有關政策和國際趨勢背道而馳，又指今年5月，立法會才通過提高煙稅以降低吸煙率，短短幾個月後，則在烈酒稅上採取相反的做法，如此政策取向不一致，不僅令人費解，更可能削弱在公共健康政策上的整體效果。

丘應樺︰雙層稅制下 不會鼓勵市民飲用烈酒

丘應樺回應稱，香港近年烈酒進口總值一直穩步上升，期望下調烈酒稅可讓香港進一步成為重要的高價值烈酒（包括中國白酒）的貿易及分銷中心，不單為中國白酒「走出去」作貢獻，亦成為把海外烈酒業「引進來」的雙向跳板。

丘強調，對推動經濟發展和保障公眾健康這兩件事同樣重視，也會致力求取適當的平衡。在制定政策時，已謹慎地避免因下調烈酒稅而導致市民增加飲用烈酒。在雙層稅制下，香港絕大部分現時飲用的烈酒進口價均在200元或以下，佔香港市場差不多85%，其稅率將維持不變。因此，是次下調烈酒稅不會為市民飲用烈酒提供誘因。

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