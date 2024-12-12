屯門醫院丨屯門醫院41週孕婦胎死腹中　婦產科醫生拆解胎心監測時機：產程現1狀況須送至產房

▲ 屯門醫院41週孕婦胎死腹中 婦產科醫生拆解胎心監測時機：產程現1狀況須送至產房

【屯門醫院/胎死腹中/胎兒心跳】準爸爸于先生本月10日撰長文，控訴屯門醫院疑人為疏忽致懷孕41週的太太胎死腹中，甚至一度命危。婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時，便拆解了胎死腹中常見原因及胎心監測時機。

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該名準父親于先生周二在Facebook發長文，指控屯門醫院涉及醫療事故。帖文稱12月5日太太入院待產，至6日早上獲處方催生藥物，期間疼痛及宮縮的程度似乎超出平常，儘管多次向醫護人員查詢，惟院方姑娘卻只是表示瞭解，並沒有積極跟進。

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直到當日晚上8時30分，他竟被姑娘告之胎兒已沒有心跳，他因此質疑是否院方沒有實時監測胎兒心跳所致? 而胎兒夭折後，他的太太當下仍要一邊忍受喪女之痛，一邊忍受宮縮的生理疼痛繼續分娩。他的太太最終需進行緊急剖腹產，手術期間更大出血並伴有感染，子宮收縮情況也不理想，手術結束後需被送入了ICU，情況一度危殆。

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婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，一般而言，胎兒足月後發生胎死腹中的機率不高，不過常見有5大原因，而且大量的死產案例在解剖後，仍無法得知胎兒死亡的確切原因。

胎死腹中5大常見原因：

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孕婦生產時3大迷思

1.何時需要持續為孕婦監測胎兒心跳?

對於何時使用「持續性胎心監測」? 方醫生指其實沒有統一規定，普遍當產程進入「活躍期」（active labor），例如宮頸已開，或因其他原因需安排催產，便會送至產房，安排持續性胎心監測。

2.一般什麼情況去判斷孕婦由順產轉剖腹?

方醫生指負責醫生會視乎產程進度、孕婦及胎兒情況，決定是否需要由順產轉剖腹。

3.什麼情況判斷孕婦生產陣痛是異常?

方醫生表示一般處於產程活躍期，子宮收縮約十分鐘三至四次，子宮於兩次收縮中會放鬆。如子宮收縮頻率太密、子宮持續收縮或孕婦的維生指標異常（如血壓、脈膊心跳），便需檢查有否異常情況。

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