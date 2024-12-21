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冬日保暖｜冷帽上點解有毛球？　日本專家揭真正用途：可救人一命！

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

冷帽上點解有毛球？日本專家揭真正用途：可救人一命！

【保暖／冷帽／毛球】天氣逐漸寒冷，不少人都會戴冷帽保暖，不過為何冷帽上會有個可愛的毛球？有日本服飾史專家講解其真正用途，背後竟藏有不為人知的歷史和功能。

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冬日保暖｜專家揭冷帽上毛球的真正用途

日本綜藝節目《所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!》早前邀請了服飾史研究家辻元よしふみ先生，揭秘了冷帽上毛球由來。

在節目中，當被問到毛球的作用時，男嘉賓指出這種帽子印象中只有女性才會戴，感覺戴了就會被男性摸頭；女嘉賓則認為毛球的作用是方便脫下冷帽，只要抓著頂端的毛球即可。

辻元よしふみ先生解釋，這個毛球的名字叫「ポンポン」（ponpon），名字非常可愛，也經常被誤認為是可愛的裝飾，不過，毛球真正的用途其實是保護頭部。

他指，冷帽上的毛球起源於歐洲水手的實用裝備。水手們經常在狹窄的船艙中工作，難免會撞擊到頭部，為了減少受傷的風險，一種帶有毛球的帽子應運而生。這種設計不僅實用，而且很快在水手之間流行開來，成為他們的標誌性裝備。

毛球的設計最初是為了防止水手們在船艙內撞到頭部，毛球的彈性可以在一定程度上緩衝撞擊。

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冬日保暖｜毛球實用且具標誌性

隨後，節目組就用ponpon冷帽做實驗，男嘉賓戴上冷帽後，節目組人員就在他不知情的情況下，在他的頭上放下木板，當感覺到木板的時候便會示意。結果木板只是剛剛碰到毛球，對方已經察覺到木板的存在，可見毛球的作用。

另外，辻元先生還提到，大正時期當時連載的人氣四格漫畫《正ちゃんの冒険》，漫畫主角正ちゃん也是戴著ponpon冷帽。因主角的帽子十分有標誌性，而且漫畫很受歡迎，當時還十分流行把附有毛球的冷帽稱作「正ちゃん帽」。而目前，法國海軍的軍帽上仍可看到類似設計。

同場加映：消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌

消費者委員會（消委會）曾測試市面上20款保暖內衣，測試結果顯示，15款日常內衣樣本中，「Baleno」的樣本保暖度最高，不過就較易起毛球，而同樣以保暖程度為標準，價值$559的Columbia運動內衣「Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer」，其保暖平均保溫值達0.1，反而最便宜只售$99的Baleno保暖內衣「Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣」平均保溫值則達0.23。

另外，各樣本在保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度尤其懸殊，有15款樣本的保溫效果經洗濯30次後有逐漸增強的跡象，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1平均保溫值（clo）增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

以下6款為保溫效果升幅達20%的樣本：

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同場加映：UNIQLO研發部長拆解保暖貼士

除保暖內衣本身質素，穿著方法正確亦有助提高保暖效果。日本有電視節目早前訪問服裝品牌UNIQLO的產品研發部長中野正海，解構其保暖內衣的原理，同時分享最有效保暖的保暖衣正確穿著方法。中野先生表示，人體即使不是處於運動狀態，每天都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖衣質地能將這些水分鎖住並轉換成熱能，達至保暖效果。

中野先生表示，保暖內衣的效能必須在纖維直接接觸皮膚時才能完全發揮，換言之任何減少皮膚與保暖衣接觸面的行為，都會削弱保暖功效。中野先生特別列舉3大一般人常犯的錯誤，提醒大家必須避免。

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