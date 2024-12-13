保暖大法︱寒冬也能照穿短裙露美腿　專家揭1穿搭秘訣鎖住體溫「不怕冷」

▲ 寒冬也能照穿短裙露美腿 專家揭1穿搭秘訣鎖住體溫「不怕冷」

【冬季穿搭／防寒保暖／保暖内衣／消委會／羽絨】天氣日漸清涼！貪靚女士們想在冬天穿短裙show美腿，但又怕凍親？有專家教路，寒冷天氣下穿短裙可以遵循一個穿搭公式，能有效禦寒鎖實體溫不怕冷！

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日本節目《この差って何ですか？》曾針對當地女生在寒冬0°C以下也照穿短裙、短褲的現象作探討，發現她們之所以能在極端天氣亦可只以單薄衣物示人，是有一個共通的穿搭公式。

為證實日本女生「不怕冷」之謎，節目組尋找來數位女性進行實測，將她們分為兩組：

穿羽絨服 + 毛衣

穿羽絨服 + 薄襯衫

實測結果顯示，搭配薄襯衫的一組女生體溫竟然較高。對此，專家指出，由於羽絨內的羽毛會在外套中形成空氣層，從而有效把體溫「鎖住」，因此即使於羽絨內只穿著單薄衣物，保暖效果依然不俗。

同時，專家更指這些女生通常還會再配戴上圍巾；若配合以「單圈繞法」配戴，更可達最大程度的保暖效果。因此，推介想在寒冬穿短裙短褲的女生，可以牢記「穿羽絨服並戴上圍巾」的禦寒穿搭術。

即睇專家教揀羽絨秘訣：

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同場加映：著羽絨4大安全隱患

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貼暖貼+纏頸巾保暖秘訣

節目又揭示貼暖貼的最佳位置，指出暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。專家解釋，由於血液在45秒至50秒間就會環繞全身一周，所以如果在血液多的位置加暖，整個身體都會更有效地暖起來。而人體腹部附近有身體最粗的血管及大動脈，故貼在腹部，溫暖的血液便可流到全身。

另外，冬天怎樣圍頸巾才會最暖？節目實測了最常見的2種方法：交叉重疊、纏頸一圈，發現交叉重疊戴頸巾（圖A）是較為保暖方式。據服裝專家解釋，交叉重疊頸巾涉及的布料多，所以不會漏走溫暖的空氣，感覺更溫暖，但如纏頸一圈，纏頸範圍較小，所以反而不夠暖。

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保暖内衣穿搭建議：「洋葱式」VS「粟米式」

至於坊間流行保暖内搭穿法主要有兩種，分別是「洋葱式穿法」及「粟米式穿法」。香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士曾接受TOPick訪問，就兩種穿法進行解釋：

「洋葱式穿法」：一層套一層。最内層穿一件保暖内衣，再套上例如毛衣之類的保暖衣物，最外面再套上防風衣物。

「粟米式穿法」：單套一件。最内層穿一件短袖，或一件很薄的衣服，在最外面直接套一件很厚的羽絨或毛衣。

黃博士認為，「洋葱式穿法」比較適合香港。因香港室内沒有暖氣，而冬季日間和晚上溫差大，「洋葱式」就可以根據溫差變化，適當增減衣物。博士建議，可以在最内層穿吸濕排汗功能佳的保暖内衣，例如各大服飾品牌有售的最輕薄款保暖内衣，既高透氣度又具備一定保暖效果；中間穿一層羊毛冷衫或衛衣作為保暖層，阻隔體熱流失，可自由選擇厚度；最後在外層穿擋風防水衣物，就能最方便室内外穿脫、有效保暖。

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消委會6款「越著越暖」保暖内衣推薦

消委會早前模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，當中15款產品均被證實會愈洗愈暖，其中6款產品保溫值均比洗濯前高20％以上。

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保暖蓋被法：3大蓋被次序 影響體溫近4℃

除了穿衣保暖，蓋被次序也大有學問！假如次序錯誤，可影響體溫近4℃！日本節目實測3種蓋被順序，並測量3種蓋被方式下的溫度：

1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，即第3種方法更暖，被內的溫度高4℃！實驗證明，如將毛毯墊在床上，然後整個人睡在毛毯上，會更保暖。

專家解釋，身下鋪毛毯可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

若想再加暖，可在第3種方式的基礎上，再於被子上方疊一張薄毛毯，有效阻止熱力流失。但不能疊一張厚毛毯，因為厚毛毯太重反而會讓被內空間下墜，壓走熱空氣。

消委會9款羽絨被推薦名單：

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