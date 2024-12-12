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女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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吳紫韻宣布陀B將做媽媽。

近日娛樂圈不斷傳出喜事，黃翠如、麥明詩、何依婷、王君馨先後公布有喜，今日（12月12日）到前TVB娛樂主播吳紫韻（Purple）也宣布成為準媽媽。

吳紫韻在個人社交平台分別上載兩張照片公布喜訊，一張照片是吳紫韻在聖誕樹前放了兩大一小兔公仔，兩仔大的免公仔分別有兩頂印有「MOM」及「DAD」的黑色Cap帽在旁，它前面擺放一件米白色BB衫。另外一張照片中，吳紫韻與丈夫手拖手的影子。她並寫道：

解鎖人生新身分
2024人生有飛躍改變
離開TVB，成爲人妻，現在又有新的身分了
要好好珍惜兩人世界的時光
期待2025的來臨
There are always little surprises in life as expected
welcome our little monster

現年32歲吳紫韻在今年10月才突然宣布已結婚，據悉他們在半島酒店擺酒，丈夫為富二代，吳紫韻曾接受傳媒訪問表示因為丈夫為商人而非娛圈中人，所以想婚事想低調，同時承認兩人今次算是閃婚。

吳紫韻結婚丨前TVB娛樂主播Purple嫁富二代　當年TVB兩男藝人為女神大打出手

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女神有喜︱曾令潘梓鋒鄒兆霆衝突

模特兒出身的吳紫韻在2018年開始參與電視節目演出，2019年成為TVB娛樂新聞台女主持，參與綜藝節目《3日2夜》派福利令宅男注意，另外她也參演劇集《十月初五的月光》、《婚後事》等。

雖然丈夫本身家底不錯，但吳紫韻也是「小富婆」，她在2021年斥資近2千萬購入白石角新盤朗濤做豪宅業主。

吳紫韻曾向傳媒坦承置業靠父母很大的幫助，之後她大部分收入都要用來供樓，而她指自己一向有留意樓市消息，認為該區的物實十分有吸引，故在父母幫助下入市，也當是自己的生日禮物。

另外，在2021年，TVB藝員潘梓鋒傳出跟吳紫韻有地下情，更曾指因吳紫韻相約《愛．回家之開心速遞》演「賈明昇」鄒兆霆到香閨作客食飯，令潘梓鋒與鄒兆霆發生打鬥事件。

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