女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分

近日娛樂圈不斷傳出喜事,黃翠如、麥明詩、何依婷、王君馨先後公布有喜,今日(12月12日)到前TVB娛樂主播吳紫韻(Purple)也宣布成為準媽媽。

吳紫韻在個人社交平台分別上載兩張照片公布喜訊,一張照片是吳紫韻在聖誕樹前放了兩大一小兔公仔,兩仔大的免公仔分別有兩頂印有「MOM」及「DAD」的黑色Cap帽在旁,它前面擺放一件米白色BB衫。另外一張照片中,吳紫韻與丈夫手拖手的影子。她並寫道:

解鎖人生新身分

2024人生有飛躍改變

離開TVB,成爲人妻,現在又有新的身分了

要好好珍惜兩人世界的時光

期待2025的來臨

There are always little surprises in life as expected

welcome our little monster