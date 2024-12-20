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脂肪肝飲食｜女子體型標準竟患脂肪肝　只愛吃1類食物：許多人都中

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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【脂肪肝飲食／酒精／水果】並非肥胖人士才會患上脂肪肝！台灣一名48歲女子體型標準，體檢時卻發現患上輕度脂肪肝。醫生了解後發現，事主平日雖然會控制飲食，但喜愛吃重口味食物，加上2大習慣導致體脂及脂肪肝飆升，強調脂肪肝通常沒有明顯症狀，不少人於健康檢查才發現異常，建議大家平日應多檢視飲食習慣。

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Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

肥胖醫學專科醫生許芷瑜日前於Facebook專頁分享病例，指一名48歲女性患者BMI約為24、體脂34%、腰圍82cm，身材頗為標準，僅體位、體脂及腰圍稍微超標，求醫時指自己體檢時發現患上輕度脂肪肝，坦言不解為何體型不胖，卻仍患上脂肪肝。

脂肪肝｜平日愛食重口味食物 2原因誘發脂肪肝

許醫生問診後，發現她喜愛吃麻辣燙、滷味、燒烤、串燒等重口味食物，每次吃時亦會配上梅酒、啤酒或清酒佐餐，但為了控制體重及補充纖維，吃大餐後的翌日，便會以水果餐替代正餐。

許醫生強調指，事主平日喜愛的飲食，烹調過程中多少含有隱形糖分，加上水果攝取過量又頻繁喝酒，導致她出現體脂高及脂肪肝。她續指，肝臟是刻苦耐勞的器官，一般患者患上脂肪肝時，通常沒有明顯症狀，令不少人忽略了肝臟健康的重要性，直到健康檢查才發現異常，建議大家於日常生活中可以先檢視自身的飲食習慣，是否不知不覺間攝取過量糖及酒精。

󠀠脂肪肝｜改善脂肪肝3大迷思

許醫生指出，近年脂肪肝盛行率攀升，假如進入中重度脂肪肝後仍置之不理，可能會誘發肝硬化及肝癌等風險。然而，有不少病人體檢時才發現患上脂肪肝，想改善時又容易因以下3大迷思，反而令脂肪肝情況惡化：

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  • 吃太油導致脂肪肝：很多人以為脂肪肝單純是因為食用過多油脂，事實上高醣食物、精製澱粉或含糖飲料攝取過多，同樣會於肝臟中轉化為脂肪儲存；此外酒精、代謝症候群、糖尿病、營養不均衡、錯誤飲食習慣等都可能導致脂肪肝。
  • 控制飲食但不戒酒：想改善脂肪肝或減重，多數人會先想到控制飲食，惟酒精影響卻多被忽略，每日飯後小酌或是飲酒過量，不但對肝臟造成額外負擔、加重脂肪肝的進程，甚至可能引發肝炎或肝硬化，減重亦會造成一大阻礙。
  • 自行購買口服保肝藥或保健品：透過市面上的口服保肝藥或保健品逆轉脂肪肝，這是一種錯誤的觀念，這些產品只可輔助改善肝臟健康，但無法由根本解決脂肪肝問題。有效且長久的方式是調整飲食、運動和減重。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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    • 脂肪肝｜生活3招助養生護肝

    除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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    • 注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；
    • 多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；
    • 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

    資料來源：Facebook專頁@許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦

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