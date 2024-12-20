脂肪肝飲食｜女子體型標準竟患脂肪肝　只愛吃1類食物：許多人都中

【脂肪肝飲食／酒精／水果】並非肥胖人士才會患上脂肪肝！台灣一名48歲女子體型標準，體檢時卻發現患上輕度脂肪肝。醫生了解後發現，事主平日雖然會控制飲食，但喜愛吃重口味食物，加上2大習慣導致體脂及脂肪肝飆升，強調脂肪肝通常沒有明顯症狀，不少人於健康檢查才發現異常，建議大家平日應多檢視飲食習慣。

最新影片：

肥胖醫學專科醫生許芷瑜日前於Facebook專頁分享病例，指一名48歲女性患者BMI約為24、體脂34%、腰圍82cm，身材頗為標準，僅體位、體脂及腰圍稍微超標，求醫時指自己體檢時發現患上輕度脂肪肝，坦言不解為何體型不胖，卻仍患上脂肪肝。

脂肪肝｜平日愛食重口味食物 2原因誘發脂肪肝

許醫生問診後，發現她喜愛吃麻辣燙、滷味、燒烤、串燒等重口味食物，每次吃時亦會配上梅酒、啤酒或清酒佐餐，但為了控制體重及補充纖維，吃大餐後的翌日，便會以水果餐替代正餐。

許醫生強調指，事主平日喜愛的飲食，烹調過程中多少含有隱形糖分，加上水果攝取過量又頻繁喝酒，導致她出現體脂高及脂肪肝。她續指，肝臟是刻苦耐勞的器官，一般患者患上脂肪肝時，通常沒有明顯症狀，令不少人忽略了肝臟健康的重要性，直到健康檢查才發現異常，建議大家於日常生活中可以先檢視自身的飲食習慣，是否不知不覺間攝取過量糖及酒精。

󠀠脂肪肝｜改善脂肪肝3大迷思

許醫生指出，近年脂肪肝盛行率攀升，假如進入中重度脂肪肝後仍置之不理，可能會誘發肝硬化及肝癌等風險。然而，有不少病人體檢時才發現患上脂肪肝，想改善時又容易因以下3大迷思，反而令脂肪肝情況惡化：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

吃太油導致脂肪肝： 很多人以為脂肪肝單純是因為食用過多油脂，事實上高醣食物、精製澱粉或含糖飲料攝取過多，同樣會於肝臟中轉化為脂肪儲存；此外酒精、代謝症候群、糖尿病、營養不均衡、錯誤飲食習慣等都可能導致脂肪肝。

很多人以為脂肪肝單純是因為食用過多油脂，事實上高醣食物、精製澱粉或含糖飲料攝取過多，同樣會於肝臟中轉化為脂肪儲存；此外酒精、代謝症候群、糖尿病、營養不均衡、錯誤飲食習慣等都可能導致脂肪肝。 控制飲食但不戒酒： 想改善脂肪肝或減重，多數人會先想到控制飲食，惟酒精影響卻多被忽略，每日飯後小酌或是飲酒過量，不但對肝臟造成額外負擔、加重脂肪肝的進程，甚至可能引發肝炎或肝硬化，減重亦會造成一大阻礙。

想改善脂肪肝或減重，多數人會先想到控制飲食，惟酒精影響卻多被忽略，每日飯後小酌或是飲酒過量，不但對肝臟造成額外負擔、加重脂肪肝的進程，甚至可能引發肝炎或肝硬化，減重亦會造成一大阻礙。 自行購買口服保肝藥或保健品：透過市面上的口服保肝藥或保健品逆轉脂肪肝，這是一種錯誤的觀念，這些產品只可輔助改善肝臟健康，但無法由根本解決脂肪肝問題。有效且長久的方式是調整飲食、運動和減重。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

注意限製糖分攝入： 減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；

減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化； 多吃膳食纖維： 可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；

可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄； 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

資料來源：Facebook專頁@許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦

相關內容

脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝 醫生嚴選9大養肝食物 富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】

脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍 醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能

脂肪肝｜唔肥但有脂肪肝？ 醫生揭食飯1習慣出事患病風險可高8成

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5