澳門回歸｜港珠澳大橋明起增臨時安檢　往澳門、珠海均要檢查

▲ 港珠澳大橋。（運輸及物流局）

澳門回歸日（20日）將有慶典儀式，珠海市公安局公告，明日（13日）早上8時起至22日，港珠澳大橋將實施臨時安全檢查站。

珠海市公安局表示，將會聯合珠海出入境邊防檢查總站，在港珠澳大橋人工島設立臨時安全檢查站，檢查途經港珠澳大橋香港入境澳門和珠海的人員、車輛及攜帶物品。

入澳門靠右行 往珠海靠左駛

公安局要求車輛駛近人工島時減速慢行，按指示行駛，入境澳門的車輛要靠右行駛並接受安檢，而入境珠海車輛則靠左，駛至口岸聯檢大樓再檢查。

▲ 港珠澳大橋。（資料圖片）

運輸署表示，為配合珠海當局加強交通管理，由明日上午8時起至22日，介乎䃟石灣掉頭處與䃟石灣掉頭處以西約1.3公里處之間的一段港珠澳大橋，往珠海及澳門方向的左線及中線將臨時封閉，前往珠海及澳門的車輛請使用右線行駛。

此外，介乎䃟石灣掉頭處以西約1.3公里處及東人工島之間的一段港珠澳大橋，往珠海及澳門方向的中線將臨時封閉。前往珠海的車輛請使用左線行駛，而前往澳門的車輛請使用右線行駛。

運輸署預期行經上述一段港珠澳大橋時的車程會較長，駕駛人士請小心駕駛及保持忍讓，並按現場交通標誌的指示行駛。

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