皮膚癌｜女子額頭生「暗瘡」1年未癒揭患皮膚癌　醫生教ABCDE法則小心5種痣

▲ 澳洲一名32歲女子額頭長出「暗瘡」，1年後仍未痊癒，求醫檢查後確診為皮膚癌。

【暗瘡/皮膚癌/癌症/ABCDE法則】澳洲一名女子2年前發現額頭長出一粒「暗瘡」，原本並未在意，但1年後卻發現它仍未痊癒，於是再次求醫，結果確診患上皮膚癌。

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綜合《紐約郵報》、《每日星報》等外媒報道，32歲的Rachel Olivia在社交平台TikTok上載影片分享經歷，表示她在2年前發現額頭接近髮線的位置長出一粒紅色的粉刺，求診時醫生告訴她那可能是擠暗瘡太用力而留下的丘疹，因此她也認為不是嚴重的問題，便置之不理。

Rachel等了1年，結果卻發現那一粒「暗瘡」一直沒有癒合，於是決定依循自己的直覺再次求醫，並敦促相關的專家重新評估。專家之後為她進行了活體組織檢驗，最終確認她患上皮膚癌。

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這個消息讓她感到十分驚訝，因為她一直以來都不是「喜歡曬黑或坐在陽光下的人」，不過曾在十幾歲時有過數次嚴重曬傷的經驗。值得慶幸的是，Rachel所患的癌症並非黑色素瘤，而是基底細胞癌（Basal-cell carcinoma），是一種較常發生在臉部的皮膚癌，通常呈白色蠟塊狀，又或者看起來像棕色的鱗狀斑塊。

她透露自己獲處方一種局部化療藥物，目前正在使用塗抹藥膏等非侵入方式進行治療；所幸藥物治療效果不錯，當初的「暗瘡」逐漸剝落，不過就變成一塊很大的深棕色結痂，而她在6個月後仍有可能需要進行手術將其切除。

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皮膚癌｜基底細胞癌特徵

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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黑色素瘤2大前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組主任陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 身上痣或黑斑出現不對稱 身上痣或黑斑邊緣不清

皮膚癌｜3大表徵恐屬癌症前兆

台灣開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫生於健康節目《健康2.0》上分享病例，解釋指甲狀態隱藏著健康秘密，當中有3個表徵代表著有癌變之風險：

黑色素瘤

不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。

甲床鱗狀細胞癌

如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。

點狀白甲症

如果指甲突然冒出大量白點或白線，甚至整片泛白，除了免疫系統問題外，就可能屬於心臟病、腎臟衰竭、肺炎、念珠菌感染等病症徵兆。

資料來源：《紐約郵報》、《每日星報》、健康2.0、新浪廈門

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