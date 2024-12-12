  • 20°C
香港時間：20241212日 (四) 18:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

皮膚癌｜女子額頭生「暗瘡」1年未癒揭患皮膚癌　醫生教ABCDE法則小心5種痣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

澳洲一名32歲女子額頭長出「暗瘡」，1年後仍未痊癒，求醫檢查後確診為皮膚癌。

【暗瘡/皮膚癌/癌症/ABCDE法則】澳洲一名女子2年前發現額頭長出一粒「暗瘡」，原本並未在意，但1年後卻發現它仍未痊癒，於是再次求醫，結果確診患上皮膚癌。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

綜合《紐約郵報》、《每日星報》等外媒報道，32歲的Rachel Olivia在社交平台TikTok上載影片分享經歷，表示她在2年前發現額頭接近髮線的位置長出一粒紅色的粉刺，求診時醫生告訴她那可能是擠暗瘡太用力而留下的丘疹，因此她也認為不是嚴重的問題，便置之不理。

Rachel等了1年，結果卻發現那一粒「暗瘡」一直沒有癒合，於是決定依循自己的直覺再次求醫，並敦促相關的專家重新評估。專家之後為她進行了活體組織檢驗，最終確認她患上皮膚癌。

點擊圖片放大
+4
+3

這個消息讓她感到十分驚訝，因為她一直以來都不是「喜歡曬黑或坐在陽光下的人」，不過曾在十幾歲時有過數次嚴重曬傷的經驗。值得慶幸的是，Rachel所患的癌症並非黑色素瘤，而是基底細胞癌（Basal-cell carcinoma），是一種較常發生在臉部的皮膚癌，通常呈白色蠟塊狀，又或者看起來像棕色的鱗狀斑塊。

她透露自己獲處方一種局部化療藥物，目前正在使用塗抹藥膏等非侵入方式進行治療；所幸藥物治療效果不錯，當初的「暗瘡」逐漸剝落，不過就變成一塊很大的深棕色結痂，而她在6個月後仍有可能需要進行手術將其切除。

更多相關報道：染髮致癌丨婦人1年染髮2次　頭皮胎記突劇痛求醫證患皮膚癌

皮膚癌｜基底細胞癌特徵

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

點擊圖片放大
+6
+5

黑色素瘤2大前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組主任陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

點擊圖片放大
+3
+2
  • 身上痣或黑斑出現不對稱
  • 身上痣或黑斑邊緣不清

    • 皮膚癌｜3大表徵恐屬癌症前兆

    台灣開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫生於健康節目《健康2.0》上分享病例，解釋指甲狀態隱藏著健康秘密，當中有3個表徵代表著有癌變之風險：

    黑色素瘤

    不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。

    甲床鱗狀細胞癌

    如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。

    點狀白甲症

    如果指甲突然冒出大量白點或白線，甚至整片泛白，除了免疫系統問題外，就可能屬於心臟病、腎臟衰竭、肺炎、念珠菌感染等病症徵兆。

    資料來源：《紐約郵報》、《每日星報》、健康2.0新浪廈門

    更多相關內容：

    皮膚癌｜男子指甲生黑點拖3年揭患癌需截趾　醫生警示黑色素瘤2大異樣速求醫

    黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險

    皮膚癌｜男子誤以為私處生「濕疹」　數月求醫後始揭患皮膚癌【皮膚科醫生教3招自測】

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    癌症殺手︱眼角離奇長痣5年突潰爛變大　84歲老伯揭患皮膚癌
    13:28 2023/11/23
    癌症殺手︱眼角離奇長痣5年突潰爛變大　84歲老伯揭患皮膚癌
    【癌症殺手】長期曝曬易致皮膚癌　醫生揭身上長5類黑痣要小心
    14:15 2023/07/25
    【癌症殺手】長期曝曬易致皮膚癌　醫生揭身上長5類黑痣要小心
    【皮膚癌】搭飛機要搽防曬？　研究揭空服員患黑色素瘤機率高2倍
    14:19 2023/07/01
    【皮膚癌】搭飛機要搽防曬？　研究揭空服員患黑色素瘤機率高2倍

    你可能感興趣

    癌症殺手︱眼角離奇長痣5年突潰爛變大　84歲老伯揭患皮膚癌
    13:28 2023/11/23
    癌症殺手︱眼角離奇長痣5年突潰爛變大　84歲老伯揭患皮膚癌
    【癌症殺手】長期曝曬易致皮膚癌　醫生揭身上長5類黑痣要小心
    14:15 2023/07/25
    【癌症殺手】長期曝曬易致皮膚癌　醫生揭身上長5類黑痣要小心
    【皮膚癌】搭飛機要搽防曬？　研究揭空服員患黑色素瘤機率高2倍
    14:19 2023/07/01
    【皮膚癌】搭飛機要搽防曬？　研究揭空服員患黑色素瘤機率高2倍
    健康問題 網絡熱話 暗瘡 皮膚癌 黑色素瘤 癌症 治療 澳洲

    最高瀏覽

    學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
    學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
    元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
    元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
    星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
    星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
    抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
    抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
    女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
    女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分