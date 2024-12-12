北部都會區｜醫院布局規劃有變　劉國勳促盡快交代原址新用途

▲ 醫務衞生局昨日回應議員質詢時透露，正聯同醫管局檢視「第二個醫院發展計劃」，其中位處牛潭尾計劃預留予第3間醫學院的醫教研醫院，將取代先前提出於古洞北建新醫院。(資料圖片)

醫務衞生局昨日回應議員質詢時透露，正聯同醫管局檢視「第二個醫院發展計劃」，其中位處牛潭尾計劃預留予第3間醫學院的醫教研醫院，將取代先前提出於古洞北建新醫院。

提出質詢的新界北立法會議員劉國勳說，對政府改變北都醫院布局表示理解，但促當局盡快交代捨棄興建醫院後的最新土地用途，認為可探討是否發展成醫療產業、創科產業，以及用作拓展大學城的用地。

倡研增設新界北聯網

對於政府目前正檢視全港醫院聯網的劃分，劉國勳指出，目前新界東、西兩個聯網分別承擔超過100萬人口，其中新界東部分專科輪候時間更屬全港最長，目前各聯網的人口分布不平均，期望當局從整體資源考慮，研究是否需增設新界北聯網，確保有足夠的醫療資源應付居民需求。他認為，北都3間醫院以及已預留新田科技城用城發展私家醫院，相信在北都成熟運作的早段時間，可應付居民需要。

劉國勳又促請政府盡快交代洪水橋醫院的發展進度，因目前天水圍醫院已未必能應付天水圍居民需求，而洪水橋人口將不斷增加，政府已預料該新發展區人口將超過22萬，政府應加快宣布有關進度，以及會否擴建天水圍醫院，以配合居民遷入口的需要，以免加重其他醫院的負擔。

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