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破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音

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發布時間： 2 小時前

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康文署轄下的非物質文化遺產辦事處將於本月推出「發現非遺」系列節目，以「破‧解迷思」為題，向市民介紹傳統喪葬儀式及南音兩項香港非遺項目。

喃嘸師傅兼電影《破‧地獄》喃嘸顧問梁俊將於講座介紹破地獄等傳統喪葬儀式，藝術團體「一才鑼鼓」則會表演南音說唱。活動費用全免，歡迎市民即場參與。

傳統喪葬儀式以土葬為主，部分新界地方現時仍然維持土葬儀式，而市區則多採用火葬並在殯儀館舉行儀式。傳統喪葬儀式主要包括唸倒頭經、破地獄、買水、入殮、運財、辭靈、應紅宴（纓紅宴）及解穢酒等，喃嘸先生在過程中擔當重要角色。梁俊師傅祖上均為正一派喃嘸，作為家族第八代傳人，十二歲時隨父親入行，已從事殯儀行業三十多年。透過參與電影，梁師傅希望改變大眾對喃嘸師傅的印象。

梁俊師傅提供

梁師傅將於12月一連兩個星期日，在香港文化博物館一樓劇院舉行兩場講座。12月15日下午二時三十分至四時舉行的「喃嘸先生——破解傳統喪葬儀式」講座，將解構傳統喪葬儀式及其背後意義；

而12月22日下午二時三十分至四時舉行的「喃嘸先生——傳統喪葬儀式的引路人」講座，將探究喃嘸先生在儀式中的角色和意義，透過儀式的施演，作為引路人引領逝者到平安之路。會場將於活動開始前15分鐘開放予觀眾入場，名額有限，先到先得。

南音是流行於珠江三角洲一帶的傳統曲藝，也是粵劇、廣東喃嘸儀式、喜慶及喪葬儀式中的一個演唱元素，多以自彈自唱的形式演出。

梁俊師傅提供

南音貫穿了電影《破·地獄》中的不同部份。本地藝術團體「一才鑼鼓」將於12月21日（星期六）下午二時至三時於香港藝術館一樓匯堂舉行「涼風有信——南音說唱」。

「一才鑼鼓」除介紹南音的形制、歷史及其文化內涵，特別是與喪葬儀式的關係，並現場進行南音演唱，讓參加者感受和欣賞南音的韻味。歡迎市民參與。

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