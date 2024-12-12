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周末好去處｜大華銀行水墨藝術節得獎作免費欣賞　女高中生水墨作奪大獎

親子好去處

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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中六學生鄒璐

2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展即日起 至12月 29 日於西九文化區藝術展亭舉行，亦是第三屆「大華銀行水墨藝術節」的重點活動。

水墨藝術節活動除可參觀多幅比賽中的得獎作品，其他亮點包括「水墨遊園」嘉年華攤位遊戲、水墨藝術工作坊、「甲子同行 連結未來」互動藝術裝置。

水墨遊樂設十位攤位，更可製作自家水墨作品。

由香港著名藝術家「蛙王」郭孟浩和本地藝術家及設計師劉小康共同創作的 《Frog King 76 X Freeman Lau 66 》的互動體驗、水墨座談會，以及即興音樂表演等。

勇奪公開組公開組—抽象金獎的作品《香江漁村唱晚曲》，由香港藝術家鄧新生繪畫，靈感源自他對歷史悠久的漁村的回憶，以及年輕時往返繁華的香港仔漁村的深刻經歷。

《我思我城》

中六學生鄒璐憑《我思我城》獲「最具潛質藝術家年獎 」及高級學生組 — 山水風景或具象金獎。她的作品融入戲曲、舊式茶樓、舞龍舞獅等傳統文化元素，展現她對傳統文化藝術的熱愛。

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