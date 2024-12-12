叱咤樂壇流行榜2024丨陳柏宇當奴校園巡演訪高主教書院　聯乘管弦樂團獻精彩演出

▲ 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」第二場

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2025年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行，為配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。

叱咤903 DJ 當奴聯同陳柏宇（Jason）在日前走訪高主教書院，進行第二場「我在校園狂歌亂舞」。

叱咤樂壇流行榜2024丨「我在校園狂歌亂舞」校園巡演首站 Lolly Talk與逾300位中學生跳唱

▲ 當奴與陳柏宇在日前到高主教書院，進行第二場「我在校園狂歌亂舞」。

叱咤樂壇流行榜2024丨Jason分享「狂歌亂舞」難忘經歷

Jason特別聯乘高主教書院的管弦樂團，帶來不一樣的「狂歌亂舞」演出。管弦樂團將Jason的《有我》編寫成管弦樂版本，31位團員在指揮李家耀帶領下合力演奏，並由Jason現場演繹歌曲，送上一場華麗又澎湃的精彩表演，全場師生均聽得十分陶醉。

隨後，Jason與同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，同學們不但反應熱烈，更希望與Jason一齊「狂歌亂舞」。Jason立即答應同學們要求，走到台下與全場逾200位學生一齊合唱《可靠我》，掀起全場熾熱氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +2

叱咤樂壇流行榜2024丨大讚管弦樂團出色

中學時曾參加管弦樂團的Jason笑指：「我當時揀咗長笛，因為係最輕、最方便嘅樂器，不過從來無喺學校以外表演過。」

對於首次與學生組成的管弦樂團表演，Jason興奮表示：「今次入校園有別於平時嘅School Tour，唔單只可以同同學仔Jam歌，仲要同管弦樂團Jam歌，今次真係第一次，好有驚喜。我一直都鍾意Big Band嘅編曲，與同學仔喺學校嘅大禮堂一齊『狂歌亂舞』《有我》呢首歌，真係好有Feel、好震撼。」

Jason又大讚管弦樂團表現出色：「我知佢哋為咗今次嘅演出練咗好多次，好欣賞同多謝佢哋，佢地真係好犀利，希望同學仔好好享受今次嘅演出。」

叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合5強 周殷廷軒公力撼姜濤Ian盧瀚霆

學校巡遊丨古天樂首到女校解開多年謎團 即場討論「單性別學校是否比男女校更好」

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】