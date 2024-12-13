Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？　營養師拆解糖尿病4大飲食迷思推薦糖尿病人膳食餐單

▲ 糖尿病患者需要戒糖戒水果？營養師拆解糖尿病4大飲食迷思，推薦糖尿病人膳食餐單。

【糖尿病飲食／糖尿病餐單／控血糖】糖尿病與飲食習慣息息相關，不過，患上糖尿病一定要戒糖？糖尿病患者應如何選擇飲食？為此，TOPick邀請了註冊營養師譚樂廷（Audrey）為大家拆解糖尿病飲食迷思。

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糖尿病飲食｜糖尿病4大飲食迷思

1.外食充滿陷阱，糖尿病患者應該如何選擇？

Audrey指出，糖尿病患者外出用餐時，一定要「計數吃飯」，將所有含碳水的食物進行換算，比如平時習慣吃1碗白飯，去酒樓選擇食物時，就可以換算成1個蒸包再加2條腸粉。

此外，每餐還需要有菜有肉，比如可以選擇西蘭花斑球或時菜肉片，如果覺得菜太油，也可以用茶或水進行過水；肉類方面則選擇低脂的肉類，比如瘦肉、去皮的雞、海鮮等等，避免選擇含高飽和脂肪的食物。同時避免選擇用太多油煎炸，或加入過多脂肪和糖分醬汁的菜式。

最後，湯水方面要避免選擇一些白湯，即忌廉湯。如果湯水含有碳水的湯料，例如蓮藕、赤小豆，甚至是一些中草藥，在正餐的飯量上，可能也需要進行一些調整。

2.進食高糖食物會增加糖尿病風險？

Audrey表示，單單吃一些很甜的食物，未必會直接導致糖尿病。她指，第二型糖尿病主要與身體對胰島素產生抗阻有關，而該抗阻通常與肥胖也相關。所以即使不吃甜食，但是如果暴飲暴食、食量過大，或者進食過多高脂肪食物，導致熱量攝取過多，同時超重或體重過高，才是導致糖尿病的主要風險因素。

3.人工甜味劑對糖尿病患者有害？

人工甜味劑俗稱代糖，一般來說其熱量非常低，而且對於血糖的影響較小，因此對於一些喜歡吃甜食的糖尿病人士來説，代糖是一個不錯的選擇。

不過，Audrey提醒，一定要適量進食代糖，因為代糖難以被身體消化，所以對於一些消化較弱的人士，過量攝取容易引起腸胃不適，如腹脹、腹瀉。

此外，代糖的甜度亦非常高，就以阿斯巴甜來算，同等份量比起傳統蔗糖要高200倍，所以如果長期攝取過多這麽甜的食物，過分刺激味蕾，會導致日後愈吃愈甜，亦不是一個理想的飲食模式。

有研究指出，如果每天喝2杯或以上含有代糖的飲品，日後也會增加罹患心血管疾病的機率。

4.糖尿病患者需要戒掉水果？

雖然水果的營養非常豐富，而Audrey亦建議每天要進食1至2份水果，但是當水果榨汁後，當中的果糖會較易被身體吸收，所以喝完後會導致血糖上升很快；再加上榨果汁，其實不止用1至2個水果，可能會用幾個，就會導致一下子攝取過多果糖，令血糖上升。

此外，如果果汁濾渣，少了一些纖維，就會導致飽腹感變差。因此喝完果汁沒多久，又會因感到肚餓去吃其他食物，那麽在體重管理方面就會變差。

糖尿病飲食｜糖尿病患者膳食餐單

Audrey建議，糖尿餐單其實與一般健康飲食相似，可以多選擇原型、少加工的食物，注重高纖低脂、少油鹽糖的攝取。一般參考分量可將正餐的總碳水攝取量控制於50克内，小食則在10至20克内。

不過，她強調，每個人需要的碳水化合物攝取量會因體重、年紀、運動量、身體情況等而有所不同，亦不會有一個標準餐單適合所有糖尿病人，因此如有需要，宜諮詢營養師或醫生進行設計適合自己的個人化飲食計劃。

同場加映：懶人糖尿病餐單

Audrey推薦了一款隔夜燕麥作為糖尿病患者的餐單，既可以控制血糖，又適合早上沒有時間煮早餐的人士。材料很簡單，包括原片燕麥、脫脂奶、奇亞籽、藍莓、開心果，而製造方法只需將所有材料加在一起，再放入雪櫃冷凍一晚，第二天早上就可以擁有一份既低升糖又有營養的早餐。

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Audrey解釋，每樣材料的選擇原因各有不同：

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原片燕麥： 屬於低升糖的食物，當中的水溶性纖維更可以降膽固醇；

屬於低升糖的食物，當中的水溶性纖維更可以降膽固醇； 奇亞籽： 兩湯匙的奇亞籽已經有11g纖維，相當於吃了3碗西蘭花的纖維；

兩湯匙的奇亞籽已經有11g纖維，相當於吃了3碗西蘭花的纖維； 藍莓： 低升糖之餘亦容易準備，且含有豐富的花青素，有助改善眼睛疲勞以及提升視力；

低升糖之餘亦容易準備，且含有豐富的花青素，有助改善眼睛疲勞以及提升視力； 開心果：含有豐富維他命B6，比起其他堅果，如合桃、花生要多，可以促進「快樂荷爾蒙」血清素水平，令大家起身時都可以帶著愉快輕鬆的心情返工。

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