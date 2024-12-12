換身份證｜入境處將軍澳總部明推自助申請身份證服務　15分鐘完成毋須預約

▲ （左起）周佩玉-助理首席入境事務主任（人事登記）、龔國樑-助理首席入境事務主任（證件）。（梁偉榮攝）

入境處今日（12日）宣布，合資格人士明日（13日）起，可使用將軍澳新總部的44部「申請個人證件服務站」自助申請身份證，過程只需約15分鐘，毋須提前預約；簽發新證所需時間亦縮短至5個工作天。

《2024 年人事登記（修訂）規例》明日正式生效，合資格人士除了可透過現有傳統方式申請身份證外，亦可透過服務站自助辦理手續，共有7個步驟，包括插入現有身份證、套取指紋、填寫及簽署申請表及拍攝照片等，預計需時約15分鐘，與傳統人手方式相若，但毋須預約及會見登記主任。

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新服務首階段於入境處將軍澳新總部，共44部「申請個人證件服務站」實施，涵蓋下列3類18歲或以上並持有本地簽發智能身份證人士的換證申請：

1. 因年滿 18 歲而需換領成人身份證人士的申請

2. 已核實永久性居民身份證資格而需換領永久性居民身份證人士的申請

3. 持有有效舊款智能身份證而需換領新智能身份證人士的申請

入境處助理首席入境事務主任（人事登記）周佩玉指，新服務不但提升市民的服務體驗，亦有助提高身份證申請處理量，料每日額外處理900宗申請，即每周額外處理逾4,600宗，較將軍澳人士登記辦事處現時人手處理量多1.5倍，可更有效及靈活調配資源，長遠應付與日俱增的服務需求。

入境處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑補充稱，服務站可一站式辦理身份證和護照申請，市民無須重複進行認證、填表等，但申請護照需透過八達通或轉數快繳費。完成申請後則會獲發申請身份證收據，以及申請護照的領證通知和收據。

縮短簽發身份證所需時間至5個工作天

至於簽發及領證安排，簽發新身份證所需時間，明日起將由7個工作天縮短至5個工作天 ，市民可於入境處完成處理後的下一個工作天領取。入境處還整合各種領取證件服務站的功能，合資格市民，可透過位於入境處總部的10部「領取個人證件服務站」，以自助形式同時領取身份證和護照。

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部分服務站辦公時間後延長開放

另外，由明年1月2日起，入境處會在辦公時間後，延長開放將軍澳總部地下6部「申請個人證件服務站」，以及1樓和UG樓10部「領取個人證件服務站」至晚上10時。

龔稱會密切留意服務站的使用及運作情況，分階段擴展服務範圍及適用證件類別，並考慮將服務站推展至各區辦事處，詳情適時公布。

人才湧入身份證申請處理量大增

被問到大部份市民已換領新身份證，為何仍要新增自助服務？入境處表示，政府近年積極搶人才，推出很多新人才計劃，短時間內湧入大量人口，令身份證申請處理量較以往大增，故希望透過讓合資格市改用自助服務站，讓傳統人手櫃檯可處理更多新申請。

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記者：梁薾心