心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】

【心肌梗塞／高血壓／高血脂／煲劇／猝死】天氣轉冷是心血管疾病好發的高峰期。台灣有一名患「兩高」的男子突然半夜心梗險死，幸好太太因煲劇未睡及時救回一命。有ICU護理師呼籲三高人士，切勿做錯這件事。

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心肌梗塞｜兩高人夫不覆診不吃藥 突心梗險死

台灣ICU護理師林婷在其Facebook專頁發文分享病例，之前有個患有高血壓和高血脂的男病人，一直要定時覆診和服藥控制。後來男病人嫌食藥麻煩，自行停藥又不準時覆診。有一晚，正當妻子深夜時分煲劇，男子在妻子旁邊睡覺。平日鼻鼾聲如同「法拉利引擎聲」的他突然靜下來，妻子奇怪為何平日鼾齁如雷的丈夫「變得那麼溫馴」之際，驚見丈夫嘴唇發紫，不省人事，用力搖晃他亦毫無反應，立刻送院搶救。

心肌梗塞｜感恩太太通宵煲劇未睡 及時撿回一命

男子送院後，診斷為急性心肌梗塞，需要緊急做「通波仔」手術。幸好男子情況好轉，兩周後轉回普通病房休養。事後男子感激太太當時通宵煲劇，及時發現將他送院急救。

如果一起睡著……我想他太太明早醒來旁邊……

林婷提醒天氣轉冷容易誘發心血管疾病，呼籲有心臟病史、高血壓及家族遺傳人士要格外注意，提醒要準時覆診和服藥；病人家屬亦要多留意他們的身體狀況。

心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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心肌梗塞｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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