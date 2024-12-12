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祥賭必贏︱蔡卓妍張繼聰偕台前幕後出席慰勞宴　Stanley謝票準備大袋收利事

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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賀歲片《祥賭必贏》於舉行「祥年好運慶團年」慰勞宴。

由羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》於昨日舉行「祥年好運慶團年」慰勞宴，特意宴請一眾台前幕後聚餐，提早跟大家過冬團年。出席宴會的演員包括蔡卓妍、張繼聰（阿聰）、胡楓、邱士縉（Stanley）、朱栢康、麥子樂、林耀聲、顏汘汶及李玗蓁，場面熱鬧，充滿賀歲氣氛。

開席前，阿聰破格任主持，召集眾演員提早向修哥拜年，大家亦紛紛以蛇年祝福語送上美好願望。

朱康率先幽默祝賀修哥「蛇形刁手」，惹得全場捧腹大笑；阿聰則祝願修哥「乘蛇之珠」，喻意對方繼續擁有超凡才智；阿Sa則用上應景的「蛇序呈祥」，祝願修哥蛇年一切如意，大家都非常有心有創意，現聲笑聲不斷。

祥賭必贏丨張繼聰不時爆肚阿Sa難招架　Stanley首度演賀歲片

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祥賭必贏︱阿聰與劇組再聚首感高興

阿聰表示，能夠跟劇組再次聚首一堂非常高興：「今日好開心，拍完都差唔多一個月，食個飯聚舊慰勞吓大家，真係多謝所有幕後台前嘅努力！」阿聰更聯同阿Sa準備了現金抽獎，答謝所有參與電影製作的團隊，為宴會添上驚喜。

朱康與Stanley在片中有不少搞笑對手戲，更特別提到朱康今次演混血兒，需要操3種語言，又自揭戲中強迫Stenley飲用不知名飲料，場面爆笑。兩人又笑言準備帶備大袋謝票，希望到時可以收到觀眾的利事，延續蛇年好運。

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