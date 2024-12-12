  • 20°C
香港時間：20241212日 (四) 18:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詐騙貸款｜申請八成自住按揭半年後出租　保險代理欺詐罪成判監14個月

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

自住按揭可以申請較高成數，但該物業必須自住。（資料圖片）

有物業買家向銀行申請八成自住物業按揭，半年後將單位出租，但並無通知銀行，被廉政公署起訴，今日（12日）在區域法院判監14個月，並充公出租物業收入70萬元。

點擊圖片放大

若不再自住　要即時通知銀行

被告為49歲保險代理黃顯寧，在被告於2020年2月底以998萬元為身處海外的兒子購入何文田一個私人住宅物業，並向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業由她及兒子自住。被告在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由她或兒子自住，她有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准被告的申請，向她批出八成按揭貸款逾800萬元。

廉署調查貪污投訴時發現，被告在於2020年8月至2022年6月期間，先後以月租1.9萬元及2.05萬元將該物出租予兩名租戶，但從沒有通知信銀國際該物業已改變用途。信銀國際於2021年12月亦曾致函要求被告及其兒子確認物業是否繼續由他們自住，二人當時回覆確認為自住用途。

點擊圖片放大

自住按揭物業轉出租　或要償還部分貸款

根據金管局指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定，案發時信銀國際為樓價800萬至1,000萬元自住物業提供最高八成按揭貸款。若信銀國際得悉該物業是作租住用途，會要求被告償還部分或全部按揭貸款，或向她施加上調利率等其他條件。

被告早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。區域法院暫委法官鍾偉強判刑時稱案情嚴重，故以監禁30個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至14個月。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

詐騙津貼｜廉署起訴56歲退休海關督察及其妻　涉詐騙逾150萬元房屋津貼
15:12 2024/11/22
詐騙津貼｜廉署起訴56歲退休海關督察及其妻　涉詐騙逾150萬元房屋津貼
詐騙貸款｜涉隱瞞50萬元債務騙遮仔會貸款　時任警員被廉署起訴周五提堂
21:56 2024/11/27
詐騙貸款｜涉隱瞞50萬元債務騙遮仔會貸款　時任警員被廉署起訴周五提堂
行賄｜廉署起訴保險公司前職員　涉600架新的士車保向經紀公司董事索賄
19:10 2024/12/05
行賄｜廉署起訴保險公司前職員　涉600架新的士車保向經紀公司董事索賄

你可能感興趣

詐騙津貼｜廉署起訴56歲退休海關督察及其妻　涉詐騙逾150萬元房屋津貼
15:12 2024/11/22
詐騙津貼｜廉署起訴56歲退休海關督察及其妻　涉詐騙逾150萬元房屋津貼
詐騙貸款｜涉隱瞞50萬元債務騙遮仔會貸款　時任警員被廉署起訴周五提堂
21:56 2024/11/27
詐騙貸款｜涉隱瞞50萬元債務騙遮仔會貸款　時任警員被廉署起訴周五提堂
行賄｜廉署起訴保險公司前職員　涉600架新的士車保向經紀公司董事索賄
19:10 2024/12/05
行賄｜廉署起訴保險公司前職員　涉600架新的士車保向經紀公司董事索賄
罪案 按揭貸款 信銀國際 物業按揭 廉政公署 銀行 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分