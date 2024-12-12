詐騙貸款｜申請八成自住按揭半年後出租　保險代理欺詐罪成判監14個月

▲ 自住按揭可以申請較高成數，但該物業必須自住。（資料圖片）

有物業買家向銀行申請八成自住物業按揭，半年後將單位出租，但並無通知銀行，被廉政公署起訴，今日（12日）在區域法院判監14個月，並充公出租物業收入70萬元。

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若不再自住 要即時通知銀行

被告為49歲保險代理黃顯寧，在被告於2020年2月底以998萬元為身處海外的兒子購入何文田一個私人住宅物業，並向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業由她及兒子自住。被告在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由她或兒子自住，她有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准被告的申請，向她批出八成按揭貸款逾800萬元。

廉署調查貪污投訴時發現，被告在於2020年8月至2022年6月期間，先後以月租1.9萬元及2.05萬元將該物出租予兩名租戶，但從沒有通知信銀國際該物業已改變用途。信銀國際於2021年12月亦曾致函要求被告及其兒子確認物業是否繼續由他們自住，二人當時回覆確認為自住用途。

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自住按揭物業轉出租 或要償還部分貸款

根據金管局指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定，案發時信銀國際為樓價800萬至1,000萬元自住物業提供最高八成按揭貸款。若信銀國際得悉該物業是作租住用途，會要求被告償還部分或全部按揭貸款，或向她施加上調利率等其他條件。

被告早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。區域法院暫委法官鍾偉強判刑時稱案情嚴重，故以監禁30個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至14個月。

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