日本皇室｜日本皇位第二繼承人18歲悠仁　明春入讀全國十大學府呢個學系

▲ 日本皇室｜日本皇位第二繼承人18歲悠仁，明春入讀全國十大學府國立筑波大學，竟然選讀呢個學系！

【日本皇室/皇位繼承人/悠仁】據日媒報道，日本皇位第二繼承人、秋篠宮文仁18歲的兒子悠仁親王，已透過推薦入學方式考進國立筑波大學，明年4月將成為大學生，是戰後出生的皇室成員，第一位就讀國立大學的人。從小醉心研究蜻蜓的他，將會入讀生物學系。

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目前，日本皇室僅三人擁有皇位繼承資格，順序為59歲的秋篠宮文仁親王（即日皇德仁弟弟）、文仁親王18歲的兒子悠仁親王，以及日皇德仁89歲的叔叔常陸宮正仁親王。

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日本皇室｜日本皇族就讀國立大學第一人

悠仁正就讀筑波大學附屬高中三年級，綜合日媒指，悠仁剛於11月參加大學推薦入學考試，日前正式通過，明年4月將入讀茨城縣的國立筑波大學一年級，也是戰後出生的皇室成員就讀國立大學第一人。

日本皇室︱悠仁自小有興趣研究蜻蜓

筑波大學創辦於1973年，是日本最古老的大學之一，在筑波及東京設校區，據泰晤士高等教育THE早前公布，筑波大學在2025年日本大學排名第9，世界排名351至400，相比日本排名第一、世界排名28的東京大學稍後。

悠仁自小對蜻蜓有濃厚興趣，近年醉心參與棲息環境等調查研究，去年11月更首度發表名為「赤坂御用地的蜻蜓樣貌」學術論文。悠仁曾希望，將來大學升讀有關學習昆蟲及自然環境領域的知識，而父親文仁親王亦曾公開表示，會尊重兒子志向，「最重要的是他本人想做甚麼」。據了解，悠仁入讀的筑波大學在生命與環境科學首屈一指，他將會入讀生物學，繼續研究相關內容。

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悠仁是文仁親王最小的兒子，兩位姐姐真子公主，早年下嫁小室圭並移居美國，以及即將30歲的佳子公主，近年負責不少皇室公務。

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