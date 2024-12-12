正能量丨全港首次商校回收再造計劃 7,000件舊制服再造環保新校服

▲ 恒基物業與天保民學校的十年情

「校慶紀念版環保校服冷衫」 企劃日前成功回收 7,000 件舊制服，並由慶年集團及旗下品牌ESG School HK籌劃支援，協助製成 400 件校慶紀念版環保冷衫，贈予天保民學校學生以慶祝該校 55周年，藉此推動低碳環保設計。

計劃企望將這種實現資源循環再利用的模式推廣到更多學校和企業,為社會和地球創造更美好的未來。

▲ 恒基舊制服回收

恒基物業管理部行政總監陳燕鵬(Ida Chan)表示：「恒基一直探索如何利用資源，做到環保。早於 2020年尾疫情期間已與慶年集團合作，不但採用其研發由回收塑膠重造的恤衫,更利用 BioNTexTM殺菌塗層應用於衣料的專利科技製作抗菌制服,並 2022-23 年於全線屋苑採用。然而更換引起舊制服棄置問題。後來獲悉其旗下品牌 ESG School HK 的環保校服概念，於是促成是次商校合作，成功實現舊制服的重生。」

▲ 恒基舊制服回收

今年「ESG 鋁創高峰」聖誕樹亮燈儀式將邀請天保民學生穿上新冷衫加上由自己親手製造的環保樂器，於儀式當日表演，別具意義。她強調此次合作不只是物品的轉換。而是讓舊制服重獲新生,真正做到環保永續。

▲ 天保民學生及合作商界合照

ESG School HK 創辦人陳偉彬（Paul）表示：「以回收數量，這是個令人振奮的數字 ，更重要是團隊成功地將這些舊制服轉化成全新產品，展演了我們推動環保的決心。」

這件美事實踐廢物重生的理念，無論是業界、學生甚或至社會大眾都可受到啟發．加深對環保永續及循環經濟的認識 。每當學生穿上這些冷衫時,他們都能夠體會到資源循環再用的價值。

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