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元朗7.21案｜林卓廷等七被告暴動罪成　法官不信納林卓廷是調停者

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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林卓廷。(資料圖片)

立法會前議員林卓廷等共7人，涉於2019年7.21元朗站參與暴動一案，今日（12日）同被裁定暴動罪成。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。林卓廷等被告今日（12日）由囚車押送到區域法院，由區域法院法官陳廣池逐一裁決。

陳廣池裁決時說，集結可先由合法變為非法，再變成暴動，單純身處現場不構成犯法，但通過言語等鼓勵就會犯法，不需大量行動。 又指三人或以上作出訂明行為，而使人受到傷害已構成暴動。如有夥同效應，一名被告的行為已構成集體行為。

陳廣池認為，林卓廷作為時任立法會議員及區議員，原本可透過溝通緩解衝突，但林卓廷當晚呼籲人不要落單，沒有叫人散去，又要求閘內的人「不要退，一退就會進來」，反問這是調解還是其他「一目了然」，不信納林卓廷當晚是獨立監察者或調停者，開直播是「抽政治油水」，提高政治氣勢和知名度。

陳廣池又稱，林卓廷事前在社交平台連發三篇帖文渲染有黑社會介入，亦會產生磁石效應，令更多人入元朗，裁定林卓廷暴動罪成。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022(Consolidated)

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