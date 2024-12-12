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Disney+動畫︱Ivy So王菀之等腦朋友齊聲演　《發夢製作公司》7大亮點

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Ivy So、王菀之等腦朋友齊聲演《玩轉腦朋友》衍生劇《發夢製作公司》。

迪士尼與彼思乘勢出擊，推出《玩轉腦朋友２》（Inside Out 2）衍生劇集《發夢製作公司》（Dream Productions），讓大家可以在另一個角度—製作韋莉夢境的過程，去打開韋莉在成長過程中的更多面貌。

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《發夢製作公司》已在Disney+獨家上線，現整理7大亮點：

1.《玩轉腦朋友2》原班人馬聲演

在《玩轉腦朋友２》為大家生動﹑貼地代入幾位「腦朋友」，帶來精彩聲演的星級廣東話配音陣容：王菀之（Ivana）、蘇雅琳（Ivy）、許紹雄、楊詩敏（蝦頭）、蔣志光將會驚喜回歸，繼續於《發夢製作公司》分別聲演「阿愁」、「阿樂」、「阿燥」、「阿厭」、「阿驚」，帶給大家充滿驚喜的熟悉感，探索韋莉如何透過發夢成長﹑蛻變。 

2.再次深入韋莉的大腦總部

《玩轉腦朋友》系列一班「情緒專員」成功捕獲大批粉絲，成為經典，彼思又一次開拓強大想像力，以系列兩套作品之間為背景續寫韋莉的成長日記，今次特意以「發夢」角度出發，深入了解「發夢」對韋莉成長的意義。

「腦朋友」將會與《發夢製作公司》的一眾「做夢專員」重回韋莉大腦總部，放大夢境中每一幕奇幻歷程的背後製作。

《發夢製作公司》

3.彩蛋驚喜掀回憶

韋莉兒時最愛的玩具「彩虹獨角獸」在《玩轉腦朋友》出場過，今次將會驚喜回歸，在韋莉的夢境片場中登場，掀起粉絲回憶。

韋莉的理想型男生亦驚喜出場，預告韋莉即將參加對她成長而言舉足輕重的舞會，韋莉會夢想成真嗎？還有哪些《玩轉腦朋友》、甚至與彼思其他電影相關的彩蛋出現？粉絲可以在《發夢製作公司》發掘更多。

《發夢製作公司》

4.新角色登場

於《玩轉腦朋友 2》出現過的「發夢製作公司」將會於此劇牽引觀眾走進製作「夢境」的幕後世界，窺探製作組由撰寫劇本到拍攝夢境的狼狽及努力。

王牌發夢導演保娜波斯文由韋莉兩歲開始一直為她出品美夢，是製作公司功臣，還有她的副導演珍奈，當然還有其他「做夢專員」負責製作不同類別的夢境，包括：喜劇導演札克﹑動作導演阿新﹑惡夢導演芝芝，和被質疑的白日夢導演星尼，他們每日都會馬不停蹄準備隨時「On Air」！

5.處境喜劇方式打破第四面牆

發夢製作公司一眾團員在片場瞓身搏到盡，但亦有蝦碌時候，為大家提供爆笑場面及對白。

當中更採用了極玩味跳脫的處境喜劇拍攝手法，在不少鏡頭加插打破四面牆的畫面，盞鬼生動的幕後團隊角色跳出框框與觀眾直接對話，仿如正在與大家進行訪談。在搞笑幽默又親切的對答中了解劇情發展，新穎手法必定逗樂一眾觀眾。

6.從歡笑學識「勇敢發夢」真締

「做夢專員」每晚都出盡力為韋莉上演好戲，其中白日夢導演星尼也有很多創意想要在片場實踐，保娜波斯文卻認為他的作品不是真正的「夢」，難登大雅之堂，兩人對美夢的定義不一樣，引發大家思考「發夢」更深層次的意義：勇敢、無所畏懼地發夢，即使是白日夢，也可能會成真嗎！

7.發夢製作公司成長守則 

保娜波斯文作為發夢製作公司王牌發夢導演，每次都能以有限預算準時帶韋莉進入她創作出高品質夢境，但隨著韋莉的成長，導演保娜波斯文出品的夢境似乎不盡人意，若未能創作出更好的劇本，可能面臨被送到「腦霧區」，失去競爭力的「王牌導演」會如何應對自己的惡上司及一班拍檔，撐過這個「惡夢」？

或者這將會是大家在面對成長危機的啟示，打工仔也可以趕緊跟著在片場打滾的「做夢專員」學兩招職場求生技巧！《發夢製作公司》絕對是今個聖誕一家大細的必看之選，相信不同年齡的觀眾都會有其獨特的體會。

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