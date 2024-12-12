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校園活動｜AIA健康校園挑戰賽首加入中學組　得獎學校可獲十萬美元獎金

升學教育

發布時間： 3 小時前

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英華小學師生與家長一起出席「AIA健康校園挑戰賽202324」頒獎典禮

由友邦保險推出的「AIA 健康校園挑戰賽 2024/25」現已展開並接受報名，並首次於香港區將參賽學校組別擴展至中學。香港區的得獎學校（小學及中學組別各一）將分別獲得由友邦保險頒發的五萬美元獎金，支持學校繼續打造健康校園，進一步在本地社區推廣健康生活概念。

參與計劃的學校可於挑戰賽分享在校推行健康生活的計劃及成果。於 2024/25 屆勝出的香港區得獎學校更可晉級「AIA 健康校園挑戰賽區域總決賽」，與來自澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡的學校爭奪區域總冠軍的殊榮。

計劃於2022年面世，提供由健康專家撰寫的免費教學資源，內容涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，一起實踐健康生活。

去年比賽由英華小學於榮膺香港區冠軍，並獲得五萬美元獎金。英華小學一直致力將其獨特的「森林課程」融入常識科，透過涵蓋 23 個課題、共 115 次上山下海的戶外學習活動，讓學生享受課本知識以外帶來的樂趣。

成為「AIA 健康校園挑戰賽 2023/24」香港區冠軍，英華小學將把獎金用以進一步優化其「森林課程」，加入更多嶄新有趣的戶外學習體驗，包括浮潛、到紅樹林考察、觀鳥及校本山藝證書訓練課程，並把健康訊息傳遞至家長及周邊社區。

「AIA健康校園挑戰賽202324」香港區冠軍英華小學

「AIA 健康校園計劃」 2024/25學年已踏入第三屆，覆蓋八個市場，包括：澳洲、香港、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡。計劃現已於香港區展開並接受報名，歡迎全港中、小學教師到ahs.aia.com/hk/zh 登記，下載及應用免費的教學資源，並於 2025 年 3 月 8 日前參加「AIA 健康校園挑戰賽」分享成果，共同塑造健康校園，一起實踐「健康長久好生活」。

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