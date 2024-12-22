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第十一屆動畫支援計劃助創作者追夢 積極推動本地動畫多元發展

特約

發布時間： 2024/12/22 00:00

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

動畫陪伴着許多人的成長歲月，不僅是兒時的美好回憶，長大後令人回味無窮，至今仍然吸引大眾追看。為推動香港原創動畫發展，動畫支援計劃（ASP）提供全方位支援，協助本地動畫企業創作更多更優秀的原創作品。計劃針對不同規模和發展階段的動畫企業給予資助及支援，讓創作者能專注創作，同時提升本土動畫在國際市場的競爭力，促進本地動畫產業邁向多元化發展。

助本地動畫創作者踏出新一步

ASP自2012年起推出，致力發掘本地具潛質的初創及小型動畫企業，為他們提供資金及全面支援，協助他們創作更優質的本地原創動畫。計劃設立了三個資助組別，分別針對具有潛質的初創動畫企業，以及專注支援已略具規模的小型動畫企業的兩個資助組別：基本製作及進階製作。「第十一屆動畫支援計劃」共有16間具潛質的初創動畫企業及14間的小型動畫企業，按所屬組別，每間企業可獲最高13萬至60萬港元的資助，並協助他們分別完成製作3分鐘、5分鐘及10分鐘的原創動畫。不僅解決了企業在製作過程中的資金需求，更鼓勵創作者從短篇動畫入手，逐步邁向更具規模的作品，為行業注入源源不絕的創意及動力。

全方位支援提升水平與競爭力

除了資金支援外，ASP更提供全方位的行業配套，包括由業界專家擔任導師的師友嚮導計劃及提供技術培訓，更為參與作品舉辦商貿宣傳活動，向業界及公眾推廣，這些支援不僅提升創作水平，更有助企業開拓商機。本屆動畫支援計劃除了舉辦頒獎禮暨首映禮外，並安排30部資助動畫在今年3月的「香港國際影視展2024」（FILMART）中展出，又推薦參加日本TBS電視台主辦的「第26屆DigiCon6 ASIA大賞」等國際性比賽。讓參與企業在動畫界中建立品牌知名度，及接觸更多潛在客戶，開拓更多商機。

多元創意作品展現本地動畫實力

今屆作品展現出豐富多樣的創作風格，充分展現了香港動畫行業的創意與實力。初創企業動畫組金獎《白雲加鹽》副導演Jamie Chan對獲獎感到十分榮幸，公司「金田光學」因這計劃而成立，「我們將多位動畫師的風格融為一體，選擇黑白色調以契合編劇內容，並展現更精緻的鏡頭構圖。每個分鏡經精心設計，專注清晰構思與獨特風格，使動畫更具吸引力。」

ASP1-《白雲加鹽》副導演Jamie Chan。

同一組別獲得金獎殊榮的《桂來》導演Jodi Lai表示透過支援計劃的安排，聆聽業界前輩分享經驗及指導，為團隊帶來寶貴的機會，「每次指導環節都獲益良多，與導師討論後創作出更精彩的動畫故事。同時，活動讓我們結識更多動畫創作者，交流心得、欣賞多元風格，進一步擴闊視野。」

《桂來》導演Jodi Lai。

初創企業動畫組銅獎《房間裡的你》導演 Isaac Shek及監製兼編劇 Sammy Wong感謝支援計劃提供資金與業界援助，助他們順利完成作品，更奪得國際性獎項，走向國際舞台，對團隊帶來極大鼓舞與信心，「未來將專注新作品創作，探索敘事與風格突破，並期待與全球創作者交流合作，開拓更多可能性。」

《房間裡的你》導演Isaac Shek（左）及監製兼編劇Sammy Wong。

小型動畫企業（基本製作）組金獎《Alex Far Far Away》重溫與朋友相處的美好時光，導演周曉焱、何芷晴，參加支援計劃讓我們在半年內創作屬於自己的作品，它提供的資源讓我們首次邀請其他動畫師合作，體驗團隊管理，對公司「三豆工作室」未來發展有深遠影響。

《Alex Far Far Away》導演周曉焱（左）、何芷晴。

小型動畫企業（基本製作）組銀獎《理想委托人》讓大家重拾初心，導演Jenny Tsoi：「支援計劃為我們提供空間和資金創作動畫，並讓我們結識不同動畫師，彼此交流學習。」

《理想委托人》導演Jenny Tsoi。

小型動畫企業（基本製作）組銅獎《Music Within Us》導演兼動畫師 Chih Leung感謝支援計劃的支持，讓他們實現夢想，「創作過程充滿挑戰，但每一步都是珍貴的學習經驗。未來，我們將持續以熱忱創作更多優秀動畫，探索無限可能。」

《Music Within Us》導演兼動畫師 Chih Leung。

小型動畫企業（進階製作）組金獎 《鳶緣如風》以細膩手法重現香港舊式屋邨情懷，導演Eric Lee表示：「能在競爭激烈的ASP中獲獎非常開心。大家都以熱誠創作最佳作品，能夠讓自己的想法被認同實屬不易。」

《鳶緣如風》導演Eric Lee（右）。

小型動畫企業（進階製作）組金獎 《殺死丁力II帝國反擊戰》既搞笑又熱血，極具本土特色，創辦人梁俊達、羅絡熙及胡孝宗計劃將《殺死丁力》打造成IP品牌，通過高品質的動畫影集、漫畫、參加國際展會及社交媒體宣傳來全面推廣。「我們將挖掘香港文化並融入作品中，增強地域特色，並培養本地動畫人才。希望《殺死丁力》成為香港觀眾喜愛的動畫，提升公司市場地位，促進香港動畫產業發展。」

（左起）《殺死丁力II帝國反擊戰》創辦人梁俊達、羅絡熙及胡孝宗。

小型動畫企業（進階製作）組銀獎《藍毛毛》導演 Carmen Yu說：「參加ASP不僅提供充足資源讓我們完成15分鐘的原創動畫，還大大提高了公司和作品的曝光度。多元化的宣傳渠道讓更多人認識我們和香港的動畫作品。此外，業內同行的交流和導師的指導也讓我們獲益良多。」

《藍毛毛》導演 Carmen Yu。

推動香港動畫助走向國際

得獎者一致肯定ASP在推動本地動畫發展的重要性，解決了動畫發展的挑戰，全方位的支援不但讓創作者專注創作，更為香港動畫行業培育新一代人才，為行業注入持續發展動力，開拓更多可能性。早前舉行的「第十一屆ASP本地薑得獎馬拉松放映會」，讓作品向公眾展示，同時為觀眾帶來豐富的視聽體驗，促進本港動畫的多元發展。

（特約）

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