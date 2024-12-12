行李箱優惠｜實惠大減價逾7500件家品$9.9起　 $19.9換購20吋行李箱

【實惠/行李箱優惠/大減價】實惠節日優惠大減價開鑼！為送舊迎新逾7500件精選家品低至$9.9起，仲有以超抵價$19.9換購20吋行李箱，網民︰「尺寸fit晒行李架喎！」

最新影片︰

行李箱優惠｜實惠傢俬低至88折

仲有個幾月就蛇年，大家都會趁機整理家中物品，為安樂窩換個格局，更新擺設，迎接新一年！實惠推出送舊迎新突破新價，多款家品低至$9.9起，傢俬早鳥再享低至額外88折，讓你在新年前夕為家居環境注入新氣象！

行李箱優惠｜超值抵買$9.9家品

去舊迎新又是時候大掃除一番！超值$9.9家品包括︰纖維清潔抹布3條裝、真空衣類壓縮袋、折疊曬衣架、抗菌墊、塑膠儲物箱連蓋6L等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

行李箱優惠｜廚房用具低至7折

廚房煮食用具包括︰易潔單柄煲連蓋 $99.9 （原價$138）、輕巧易潔炒鍋 $99.9 （原價$170）、不鏽鋼湯鍋 24cm $299 （原價$1,680）、Buppalo不鏽鋼可拆手柄煎鍋/雙耳煲連玻璃蓋 24cm/8L $129起（原價$170）。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

行李箱優惠｜加購20吋手提行李箱

節日假期將至，外出旅遊又豈能少得手提行李箱呢？實惠購買任何家品滿$400，即可加$19.9換購20吋手提行李箱！行李箱尺寸適用於部分航空公司規格(230D x 340W x 560H mm)，坐廉航用最好適合不過！數量有限，換完即止！

▼ 點擊圖片放大

更多相關內容︰

餐廳優惠｜譚仔三哥免費派米線+土匪雞翼 6大快閃優惠/$100三人餐/送限量禮品

親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第2位$99 任食生蠔/蟹腳/鮑魚/片皮鴨

行李箱優惠｜空姐最愛Delsey Paris行李箱 減價低至41折最平$544入手【附專家教保養貼士】

大家樂優惠｜大家樂雙12優惠16款美食低至5折 $30起歎煲仔飯/鐵板餐/肥牛和牛鍋

開倉優惠｜意美廚x普樂氏家電廚具開倉 易潔鑊/電飯煲/氣炸鍋/陶瓷刀低至2折

網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門 新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】