電話詐騙｜市民接到偽冒CSL客服來電　騙徒竟準確講出號主姓名

▲ 市民接到偽冒CSL客服來電，騙徒竟準確講出號主姓名，警方呼籲咁做免中伏。

近年來，不時能於網絡見到偽冒電訊公司客戶服務人員之電話詐騙個案，騙術層出不窮。市民張小姐日前接到自稱CSL職員的來電，告知其有一項未曾訂購過的電話服務將自動扣帳，對方甚至能夠準確講出號主姓名。

香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）9月發布偽冒CSL職員騙案警示，詐騙手法與是次張小姐所遇相似，均為引導受害者提供網上理財用戶資料，以盜取銀行賬戶資金。警方及CSL公司提出4種應對方法防止受騙。

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電話詐騙｜訛稱受害人訂閱服務將被扣費

張女士表示，該詐騙電話號碼以5字開頭，電話接通後，騙徒更準確講出張女士全名，二人便開始對話。騙徒稱「張小姐，這裡是香港電訊CSL，你11月30日網上訂購了我們大灣區5G電話月費298元共2年，將會從銀聯每月自動扣帳」，惟張小姐表示此前並未訂購過該服務，亦未提供銀行資料。

騙徒回覆稱「公司早前在網上推廣這個計劃，只要按入去話同意，不需要提供個人資料，便可立即訂購」，並表示銀行將查看訂購者名下多個賬戶，選擇有存款的賬戶進行扣款。張女士聞言認為電訊公司的訂購服務操作「兒戲」，後又詢問騙徒身份信息。

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電話詐騙｜引導受害人提供銀行賬戶資料

「這位服務員提供了他的姓名和職員編號，以及CSL公司地址，真嘅一樣」，騙徒指張女士欲取消該月費服務，須轉至溫姓經理處辦理，溫經理表示，張小姐要親自前往與銀行有業務的銀行總行，請商業網絡糾紛部門協助向銀聯取消合約，或於網上辦理。

張女士認為指銀行辦理較麻煩，遂選擇在網上取消，她的電話被溫經理轉至自稱相關銀行部門職員，職員表示可指示其於網上取消，聽到此處，張女士認為對方是騙徒便掛斷電話。惟騙徒再次致電，以銀行賬戶即將被扣費為由催促張女士辦理。

電話詐騙｜騙徒操「唔正」廣東話

張女士再次接通電話後，詢問對方此前對話的3人為何廣東話不標準，對方則表示公司職員有不少是新移民人士，又指自己是新加坡人，張女士便以英語大罵其詐騙，惟對方說不出英文，僅回覆「You are X」。電話關斷後，騙徒又「轟炸式」致電，直至張女士表示正前往警局報案，對方才不再來電。

另一位市民吳先生亦收到類似詐騙電話，騙術相似，他表示，騙徒自稱CSL職員，並說出吳先生姓名，但說話含糊，吳先生猜測對方可能僅知曉其姓名的英文拼寫。據吳先生描述，對方是年齡偏大的男子，操「唔正」的廣東話。

▲ 警方及CSL公司提出多種應對方法防止受騙。（取自反詐騙協調中心）

電話詐騙｜CSL及警方提供辨認方法

CSL表示，一直非常重視客戶的個人資料安全，並已採取一系列措施，提防客戶受騙，例如提供24小時「反詐支援」WhatsApp專線 (+852 6800 0123)，供客戶查詢及確認短訊或來電真偽，並表示真正的CSL客服職員會透過「#csl」已認證的短訊發送人名稱或官方WhatsApp賬號向客戶發送職員編號。

警方亦呼籲市民切勿向陌生人透露個人資料、網上理財用戶名稱或信用卡資料；遇見可疑情況時，可於守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑資料，以作查核。

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