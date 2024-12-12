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靚媽精明眼︱一田X德國孖人牌廚具　低至18折換購高質廚具廚刀最平換購價低至$199

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

一田X德國孖人牌廚具，低至18折換購。

【德國孖人牌/一田/廚具】一田聯手頂級廚具品牌、有逾290年歷史的德國孖人牌推出最新廚具換購活動，即日起至2025年3月2日於一田購物滿$250，即可以低至18折換購德國孖人牌一系列不銹鋼刀具和鍋具！德國孖人牌廚具符合人體工程學的設計，向來備受好評，一向是廚藝高手的必備廚具。

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換購活動涵蓋多款一田獨家的全新薄荷綠色刀具系列，包括日式、中式及多用途刀，以及家禽剪、可拆除廚房剪及瓜刨，適合烹調各款美食，薄荷綠的清新設計更為廚房增添活力。德國孖人牌的各款刀具抗腐蝕、韌性十足，刀刃更持久鋒利，多達八道工序的手工刃口精磨，刀鋒如鏡。

除了刀具外，一系列德國孖人牌鍋具亦可供換購，包括採用三層包覆式鍋底工藝的深燒鍋連玻璃鍋蓋，傳熱度快。煎炒鍋及炒鍋的不黏技術，輕鬆翻炒不黏鑊，受熱均勻。所有鍋具均適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐及紅外線爐等。同場加映其他廚房用品，包括瀝水籃、多用盆、木纖維砧板和電熱水壺，助你加倍升級廚房。

由2024年12月11日起至2025年3月2日，於全線一田門市以單一發票購物滿$250，即刻憑收據以換購價換領最多2件德國孖人牌商品，讓你以實惠價錢換購頂級廚具，打造屬於你的氣派廚房！

點擊圖片放大

ZWILLING® Now S 家禽剪套裝2件 薄荷綠

家禽剪：

剪切力強、彈弓開合，用於處理雞鴨禽類骨骼、海鮮魚蝦等

瓜刨：

有齒及無齒雙鋒刨刀，軟硬食材均合適

原價：$1,299

換購價：$219（17折）

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ZWILLING® Pouristic 深燒鍋 24cm/6.0L

採用SIGMA Classic+ 三層包覆式鍋底工藝，實現最佳的熱傳導

鍋蓋邊備有一體式過濾網

內有方便測量的實用刻度量表

適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等

原價：$1,999

換購價：$349（18折）

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ZWILLING® Plus 煎炒鍋 24cm (不連鍋蓋)

Duraslide® Ultra 3層不黏表面

折疊邊緣，能精準倒出湯汁不滴漏

18/10不銹鋼磨砂表面，耐磨耐用

適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等

原價：$1,499

換購價：$249（17折）

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ZWILLING® Now S 日式廚刀套裝2件 薄荷綠

6吋日式廚刀：

輕量刀身，大小適中，適合日常備菜，肉類蔬果都可切

可拆除廚房剪：

用於插花剪枝，文房裁紙，處理蔬果肉塊、剖魚肚等

原價：$1,299

換購價：$199（16折）

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ZWILLING® Now S 中式廚刀套裝2件 薄荷綠

7吋中式廚刀：

刀身寬厚，適合肉、魚、果蔬等體積較大、面積較寬的食材

4.5吋多用途刀：

鋸齒刀鋒，圓潤刀頭，適合切薄皮或厚皮多汁蔬果

用作扒刀、麵包刀、牛油刀、蔬果刀

原價：$1,399

換購價：$249（18折）

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TWIN® Nova Plus 炒鍋 30cm

SIGMA® Clad 鋼鋁鋼三層通體鍋身壓製技術，使整個鍋具受熱均勻，更適合翻炒烹調

不銹鋼浮雕設計，耐刮耐磨損，可用鐵鑊鏟

不含PFOA，安全使用

適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等

原價：$2,999

換購價：$499（17折）

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ZWILLING® Prep 瀝水籃套裝2件

（25cm多用盆，24cm瀝水籃）

優質18/10不銹鋼材質，易清潔

可堆疊設計，易收納

可用作果盆、瀝水籃、碗等

適用於洗碗機

原價：$999

換購價：$249（25折）

點擊圖片放大

ZWILLING® 木纖維砧板套裝2件

中 310 x 215 x 5mm

加大 420 x 300 x 8mm

高品質木纖維材質，不易發霉或開裂

雙面引水槽設計，防止汁液外溢

加大砧板設可拆卸膠墊，防滑、便於瀝乾

可放入洗碗機清洗

原價：$1,699

換購價：$299（18折）

點擊圖片放大

ZWILLING® Enfinigy 電熱水壺 1L 銀

高品質不銹鋼無焊縫內膽，不含BPA，飲用更安心

雙層壺身，隔熱防燙

一鍵緩衝開蓋設計，防止甩水燙傷

智慧防乾燒保護，安全放心

360°底盤卷線收納，整潔美觀

原價：$899

換購價：$399（45折）

一田 X 德國孖人牌廚具換購活動推廣詳情：

推廣日期：即日起至2025年3月2日
推廣地點：全線一田百貨及每日一田YATADAY
推廣內容：於全線一田實體店、每日一田YATADAY及展銷場購物滿$250（以單一發票計），即可於活動期內憑單一收據換購產品最多2件。

*推廣受條款及細則約束，數量有限，換完即止，圖片只供參考。

店鋪地址電話 
全線一田
沙田店沙田新城市廣場3期1-2樓2694-1111 
大埔店大埔超級城B區1-2樓3761-1388 
荃灣店荃灣廣場3-4樓2803-9188 
旺角店MOKO 5樓2192-2388 
新蒲崗店Mikiki LG2350-8888 
觀塘店apm LG3955-1818 
將軍澳店東港城2樓3615-1838 
葵芳店葵芳新都會廣場4樓3956-1000 
屯門店V city 地下2451-3988 
元朗店形點1期1樓3705-5600 
西環店香港商業中心地下及1樓2983-8336 
北角店北角匯2期B12192-2300 
西沙店西沙海映路9號GO PARK地下08號3761-1393 
每日一田YATADAY
天水圍店天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖3616-0489 
NOVO WALK店屯門欣寶路8號1-2號店3761-1315 
Silicon Lane店大埔優景里63號SILICONLANE 地下20-21號舖3761-1316 

 

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