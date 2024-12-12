靚媽精明眼︱一田X德國孖人牌廚具 低至18折換購高質廚具廚刀最平換購價低至$199
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 42 分鐘前
【德國孖人牌/一田/廚具】一田聯手頂級廚具品牌、有逾290年歷史的德國孖人牌推出最新廚具換購活動，即日起至2025年3月2日於一田購物滿$250，即可以低至18折換購德國孖人牌一系列不銹鋼刀具和鍋具！德國孖人牌廚具符合人體工程學的設計，向來備受好評，一向是廚藝高手的必備廚具。
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換購活動涵蓋多款一田獨家的全新薄荷綠色刀具系列，包括日式、中式及多用途刀，以及家禽剪、可拆除廚房剪及瓜刨，適合烹調各款美食，薄荷綠的清新設計更為廚房增添活力。德國孖人牌的各款刀具抗腐蝕、韌性十足，刀刃更持久鋒利，多達八道工序的手工刃口精磨，刀鋒如鏡。
除了刀具外，一系列德國孖人牌鍋具亦可供換購，包括採用三層包覆式鍋底工藝的深燒鍋連玻璃鍋蓋，傳熱度快。煎炒鍋及炒鍋的不黏技術，輕鬆翻炒不黏鑊，受熱均勻。所有鍋具均適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐及紅外線爐等。同場加映其他廚房用品，包括瀝水籃、多用盆、木纖維砧板和電熱水壺，助你加倍升級廚房。
由2024年12月11日起至2025年3月2日，於全線一田門市以單一發票購物滿$250，即刻憑收據以換購價換領最多2件德國孖人牌商品，讓你以實惠價錢換購頂級廚具，打造屬於你的氣派廚房！
ZWILLING® Now S 家禽剪套裝2件 薄荷綠
家禽剪：
剪切力強、彈弓開合，用於處理雞鴨禽類骨骼、海鮮魚蝦等
瓜刨：
有齒及無齒雙鋒刨刀，軟硬食材均合適
原價：$1,299
換購價：$219（17折）
ZWILLING® Pouristic 深燒鍋 24cm/6.0L
採用SIGMA Classic+ 三層包覆式鍋底工藝，實現最佳的熱傳導
鍋蓋邊備有一體式過濾網
內有方便測量的實用刻度量表
適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等
原價：$1,999
換購價：$349（18折）
ZWILLING® Plus 煎炒鍋 24cm (不連鍋蓋)
Duraslide® Ultra 3層不黏表面
折疊邊緣，能精準倒出湯汁不滴漏
18/10不銹鋼磨砂表面，耐磨耐用
適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等
原價：$1,499
換購價：$249（17折）
ZWILLING® Now S 日式廚刀套裝2件 薄荷綠
6吋日式廚刀：
輕量刀身，大小適中，適合日常備菜，肉類蔬果都可切
可拆除廚房剪：
用於插花剪枝，文房裁紙，處理蔬果肉塊、剖魚肚等
原價：$1,299
換購價：$199（16折）
ZWILLING® Now S 中式廚刀套裝2件 薄荷綠
7吋中式廚刀：
刀身寬厚，適合肉、魚、果蔬等體積較大、面積較寬的食材
4.5吋多用途刀：
鋸齒刀鋒，圓潤刀頭，適合切薄皮或厚皮多汁蔬果
用作扒刀、麵包刀、牛油刀、蔬果刀
原價：$1,399
換購價：$249（18折）
TWIN® Nova Plus 炒鍋 30cm
SIGMA® Clad 鋼鋁鋼三層通體鍋身壓製技術，使整個鍋具受熱均勻，更適合翻炒烹調
不銹鋼浮雕設計，耐刮耐磨損，可用鐵鑊鏟
不含PFOA，安全使用
適用於各種爐具，包括明火、電磁爐、電陶爐、紅外線爐等
原價：$2,999
換購價：$499（17折）
ZWILLING® Prep 瀝水籃套裝2件
（25cm多用盆，24cm瀝水籃）
優質18/10不銹鋼材質，易清潔
可堆疊設計，易收納
可用作果盆、瀝水籃、碗等
適用於洗碗機
原價：$999
換購價：$249（25折）
ZWILLING® 木纖維砧板套裝2件
中 310 x 215 x 5mm
加大 420 x 300 x 8mm
高品質木纖維材質，不易發霉或開裂
雙面引水槽設計，防止汁液外溢
加大砧板設可拆卸膠墊，防滑、便於瀝乾
可放入洗碗機清洗
原價：$1,699
換購價：$299（18折）
ZWILLING® Enfinigy 電熱水壺 1L 銀
高品質不銹鋼無焊縫內膽，不含BPA，飲用更安心
雙層壺身，隔熱防燙
一鍵緩衝開蓋設計，防止甩水燙傷
智慧防乾燒保護，安全放心
360°底盤卷線收納，整潔美觀
原價：$899
換購價：$399（45折）
一田 X 德國孖人牌廚具換購活動推廣詳情：
|推廣日期：
|即日起至2025年3月2日
|推廣地點：
|全線一田百貨及每日一田YATADAY
|推廣內容：
|於全線一田實體店、每日一田YATADAY及展銷場購物滿$250（以單一發票計），即可於活動期內憑單一收據換購產品最多2件。
*推廣受條款及細則約束，數量有限，換完即止，圖片只供參考。
|店鋪
|地址
|電話
|全線一田
|沙田店
|沙田新城市廣場3期1-2樓
|2694-1111
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|大埔超級城B區1-2樓
|3761-1388
|荃灣店
|荃灣廣場3-4樓
|2803-9188
|旺角店
|MOKO 5樓
|2192-2388
|新蒲崗店
|Mikiki LG
|2350-8888
|觀塘店
|apm LG
|3955-1818
|將軍澳店
|東港城2樓
|3615-1838
|葵芳店
|葵芳新都會廣場4樓
|3956-1000
|屯門店
|V city 地下
|2451-3988
|元朗店
|形點1期1樓
|3705-5600
|西環店
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|2983-8336
|北角店
|北角匯2期B1
|2192-2300
|西沙店
|西沙海映路9號GO PARK地下08號
|3761-1393
|每日一田YATADAY
|天水圍店
|天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖
|3616-0489
|NOVO WALK店
|屯門欣寶路8號1-2號店
|3761-1315
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|大埔優景里63號SILICONLANE 地下20-21號舖
|3761-1316
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