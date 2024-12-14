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中風危機｜腿腳冰冷恐響中風警號？  3徵兆自測心血管硬化  營養師教3招預防風險

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【中風／血管硬化／心血管病／營養師】腿腳發涼可能是血管硬化警號？有營養師指出，血管變硬屬慢性過程，假如可及早發現3大徵兆並進行治療，即可將病發風險降至最低。除此之外，平日想維持血管健康，亦建議從3大方面入手。

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綜合內媒及《新浪新聞》報道，內地營養師張淋淋指出，血管變硬過程緩慢，惟惡化後恐會導致一系列不良後果，危害極為致命，以下3大血管硬化徵兆，假如可以及早發現求醫、治療血管硬化問題，照可大大減輕病情風險：

中風危機｜血管硬化3大徵兆

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腿腳發涼、出現麻痺疼痛

  • 徵狀：腿腳出現麻木、發涼、痛感，於冬季或長時間保持相同姿勢後，症狀或會更明顯。
  • 成因：人體四肢末端血管較細小，因此當血管硬化時，末梢血液循環受阻，便會令肢體血液供應不足，導致腿腳出現不適。

走太急胸口會痛

  • 成因：冠狀動脈因動脈粥狀硬化變得狹窄或阻塞，導致心肌供血不足，當進行快走、跑步等需要心臟提供更多血液及氧氣活動時，便會出現不適。
  • 徵狀：出現胸口疼痛等症狀，嚴重甚至可引發急性心梗，甚至危及生命安全。

轉頭時感到頭暈

  • 成因：頸動脈因血管硬化狹窄到一定程度時，會導致大腦供血不足，此時或會出現頭暈等表現，扭頭時可能加重，甚至暈厥。
  • 徵狀：出現頭暈，扭頭時可能加重，甚至暈厥，假如頸動脈硬化更可能伴隨耳鳴、視物旋轉等症狀，嚴重者甚至會出現噁心、嘔吐。

中風危機｜3大方向維持血管健康

張淋淋續指，想要避免出現血管硬化，需要從整生活方式著手，遵循以下3大方向，便可避免血管硬化誘發的各種嚴重心血管疾病：

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1.科學飲食

  • 增加膳食纖維攝取：多拿富含膳食纖維、維生素及礦物質食物，例如蔬菜、水果及全穀物，可降低膽固醇水平，減少腸道對脂肪的吸收。
  • 控制脂肪攝取：減少飽和脂肪及反式脂肪攝入，例如動物脂肪、油炸食品等，增加不飽和脂肪攝取，如橄欖油、魚油及堅果等。
  • 控制鹽的攝取：高鹽飲食會導致血壓升高，建議每日鹽攝取量不超過5克。
  • 每日堅持食早餐：早餐是一天中最重要的一餐，因此早餐應包含足夠的蛋白質、碳水化合物及脂肪等營養物質，避免長期不吃早餐或暴飲暴食。

2.適量運動

  • 養成做有氧運動習慢：進行快走、慢跑、游泳等有氧運動，可增強心肺功能、促進血液循環及代謝，降低血壓和血脂。
  • 定時起身活動：久坐學習或工作時，每隔一段時間便起身活動身體，小幅度簡單地伸展四肢、轉動脖子和腰部，避免長時間久坐不動。

3.定期監測

  • 定期監測：定期測量血壓、血脂及血糖水平，及時發現異常並採取治療措施。頸動脈超音波檢查可發現早期血管硬化跡象。
  • 定期體檢：定期進行身體檢查可及時發現血管疾病風險因素，例如高血壓、高血脂等。透過早期介入和治療，可以降低心血管疾病發生率。

資料來源：新浪新聞

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