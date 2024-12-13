航空業人才｜機管局今明兩天辦「機場青年就業資訊日」　30企業參與提供逾2000職位空缺

▲ （左起）香港飛機工程人力資源業務夥伴金志軒、國泰附屬服務人才招聘及發展主管李榮傑、中航明捷人力資源總監鄧慧賢、聖公會東涌綜合服務梁曉邦。（梁偉榮攝）

隨著疫後復常及三跑系統啟用，本港航空業需要大量人才。機場管理局今明兩天（13至14日）舉辦「機場青年就業資訊日」，逾30間機場企業參與，共提供超過2000個職位空缺。局方另推網上招聘平台，參與招聘會的的職位空缺將上載至該平台，方便求職者搜尋合適的工作崗位。

機管局早前曾表示，疫情前機場有約7萬名員工，疫情期間跌至5萬多，現在回復至約6萬人。局方估算機場島現時仍欠1萬人力，惟每間公司的需要均不同，將定期進行調查，了解不同機場企業的實際人手需求。

參與就業資訊日之一的企業，香港飛機工程有限公司過去10年共有1500名學員從其訓練學院畢業，成為飛機維修人員。人力資源業務夥伴金志軒透露，疫情前每年平均有200名學員畢業，其後大幅減至每年約40人。

金續指，疫情後公司做了很多落區功夫，到校園內介紹飛機維修工作，邀請年輕人參與港機的工作體驗計劃及參觀機庫，吸引他們入行。他提到，疫情後更著重推廣行業予女生，冀打破定型，又開設英語班，吸引非華語人士；將於就業資訊日200個職位空缺，期望明年從訓練學院畢業的飛機維修學員可回復至疫情前水平。

另一參展企業國泰附屬服務除聘請大學畢業生作畢業培訓生、參與教育局舉辦的「商校合作計劃」，今年亦第3年舉辦「青年就業計劃」，邀請中六學生於文憑試考試完結後，到他們旗下的公司擔任短期員工，進行工作體驗及接受10天以上的培訓。國泰附屬服務在資訊日共提供300個職位空缺，包括空運服務主任、航膳服務主任等。

中航明捷則提供100個職位空缺，包括協助旅客服務、貨運方面的出入口服務，及後勤服務等職位。

社福界：年輕人對航空業有希望

聖公會社會福利協會將在現場設置服務站，針對年輕人及非華語人士，即場提供就業輔導服務。東涌綜合服務督導主任梁曉邦指， 東涌不少年輕人均對航空業有希望，現時不少公司已提供接駁巴士，加上屯赤隧道通車，相信未來會有更多人願意到機場工作。

另外，機管局與一間招聘網站合作，推出網上招聘平台，屆時參與招聘會的所有機場企業的職位空缺，將上載至此平台，方便有興趣投身航空業的求職者搜尋合適的工作崗位。招聘網站公司亦會提供人工智能（AI）輔助的招聘工具，包括協助求職者撰寫履歷，以AI工具分析改善之處等。

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