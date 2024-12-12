學與教博覽︱PMQSeed首度邀請中學參與並走進社區　學生親自分享創作成果

▲ 聖方濟各英文小學。

由文創產業發展處資助的PMQ元創方創意教育項目 Seed – To Open Minds（‘PMQ Seed’）已踏入第7年，本年度項目秉承將設計思維理念與實踐作為融入多元化教育活動的宗旨，激活小朋友的同理心和創意。

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PMQ Seed今年以「童塑研究所 Kids in Action」為主題，帶領小朋友以創意的方式面對塑膠議題，實踐想像，共有28所本地學校、逾50名教師及逾750名中小學生參與，為塑膠議題注入創意力量，當中創意營更首次邀請中學參與項目。

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PMQ Seed今年繼續夥拍本地的跨界別創意及設計團隊，以減塑為引，實踐力為軸，推出不同項目，並在 2024 年 12 月 11 至13 日參與「學與教博覽2024」，讓更多教育工作者交流創意教學的經驗與成果。博覽舉行期間更會由參與 PMQ Seed 的學生擔任導賞員，讓學界深入認識 PMQ Seed 以設計思維（心、釋、想、做、試）推行創意教育的理念，及其創意教學設計方法是如何增加孩子學習的興趣和動機。

PMQ元創方高級總監（品牌及項目策劃）周潔珊（Iris）談及PMQ Seed：「小朋友擁有豐富的想像力與看事情的視角，他們的想法很可能會感染到大人。PMQ Seed透過多元的活動，除了培養小朋友的同理心和創意之外，今年更希望推動他們的實踐力，以減塑為題，讓他們在玩樂中實踐環保精神。」

PMQ Seed 會於「學與教博覽」展區內劃分五大區域，分別以PMQ Seed重視的價值：「邏輯思維」、「動手造」、「實踐想像力」、「跨界合作」及「小孩自主」為主題，展示學生們參與了連場圍繞「Reduce 源頭減廢」、「Recycle 乾淨回收」、「Reuse 重覆使用」和「Upcycle 轉廢為材」的主要項目後的創作成果。

PMQ Seed 2024 中重點項目「童創節」及「創意營」的創意作品及裝置亦會於展區內展示。「童創節」由PMQ Seed 與設計師團隊 Milk Design 及 STICKYLINE 共同策展，在今年 8 月把 PMQ 元創方打造成「童塑研究所」，小朋友化身「研究大使」，讓他們通過創意倡議減塑的方案，當中減膠互動研究室共有超過 40 個隊伍以學校名義參加。

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