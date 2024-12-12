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私校債券｜漢鼎書院拖欠50員工MPF供款　涉款25萬元遭積金局入稟追討

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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漢鼎書院。（梁偉榮攝）

漢鼎書院爆出債券風波，校方認欠債1億。積金局表示，該書院至今未為約50名員工繳交6及8月份的強積金供款，涉及金額約25萬元，正在入稟法院，向漢鼎書院作出民事申索。

積金局回應傳媒查詢時表示，漢鼎書院由益利樂生教育基金有限公司經營。根據資料，漢鼎書院已繳交今年7月及9月份的強積金供款，卻未繳交6月及8月份 的供款，經積金局跟進後，漢鼎書院仍未補交拖欠供款，積金局正在入稟法院，向漢鼎書院作出民事申索，為受影響僱員，追討拖欠的強積金供款及附加費

積金局同時正跟進漢鼎書院今年10月份的強積金供款，至於11月份的強積金供款日為兩日前（12月10日）， 相關的跟進工作正在處理中。

積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，其成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局 熱綫（ 2918 0102）或電郵積金局（ m p fa @ m p fa . o r g . h k）與我們聯絡，以 便局方跟進並提供協助。

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