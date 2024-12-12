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管制藥物｜壯陽藥包裝成糖果有潛在風險　衞生署強烈呼籲勿購買

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發布時間： 14 分鐘前

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衞生署呼籲市民切勿購買或服用圖示的一款包裝成糖果、名為「MINTS Plus+」的產品。（衞生署）

衞生署今日（12日）呼籲市民切勿購買或服用一款包裝成糖果、名為「MINTS Plus+」的產品，因為該產品含有未標示受管制藥物成分，不當服用有機會構成嚴重健康風險。

衞生署根據市民投訴，在網上社交平台獲得上述產品樣本作化驗，結果顯示含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「他達拉非」，而有關產品在香港並非註冊藥劑製品，不可在本港銷售。該產品所含「他達拉非」的水平，更超出一般的每日劑量。

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「他達拉非」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。這種藥物的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物產生相互作用，令血壓降至危險水平。衞生署警告，不當使用「他達拉非」有機會構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或服用成分不明、成分可疑，或來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。衞生署正繼續調查事件。

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