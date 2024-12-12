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元朗學童墮斃｜教育局：嚴肅跟進家長查詢　學校執行校規應顧及學生差異

社會

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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涉事元朗佛教陳榮根紀念學校。（曾秋文攝）

元朗12歲小五級男生昨日（11日）疑校內墮樓亡，無留下遺書，其父親今日向傳媒控訴指其兒子生前曾遭部分教師針對、死前曾遭教師訓示，思疑因此萌生死念，將去信教育局和防止虐待兒童協會要求徹查事件。

教育局：學校執行校規時　應顧及學生自尊及個人差異等

教育局今日晚上回覆表示，就個別家長向教育局提出的查詢，局方會按既定程序嚴肅處理，並會繼續與學校保持聯繫以提供意見。另提及學校執行校規時，應顧及學生自尊、個人差異及接受教育的權利。

教育局表示，在得悉事件後，一直與學校保持緊密聯繫，向學校提供支援及意見。據局方了解，學校已安排教育心理學家、輔導人員及社工處理事件，為受事件影響的師生提供適切支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導，校方亦已與相關家長保持溝通，提供適切支援。

教育局續稱，一直為學校提供清晰指引，列出學校制定及執行訓育措施的一般原則。學校的訓育措施旨在教導、輔導和保護學生，並促使學生在行為上作出積極改善。

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至於學校在擬定校規時，應收集及考慮教師、家長及學生的意見，透過討論和溝通，讓學生明白訂定校規的意義，確立他們對校規的理解和共識，並就所訂定的校規定期檢討；執行時須合法、合情、合理及公平一致，並應顧及學生的自尊、個人差異及接受教育的權利。

就支援有特殊教育需要（SEN）的學生方面，教育局一向鼓勵學校推行「全校參與」模式的融合教育，建立學校的共融文化，提及教育局一直有向公營普通中、小學發放額外人手和資源，學校應按學生需要和校情，整體並靈活地運用校內及社區的各項資源，為有SEN生提供適切支援服務。

元朗學童墮斃｜父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查

本報記者今日放學時段到訪涉事的元朗佛教陳榮根紀念學校，校方暫未有回覆，而大部分受訪家長不欲多提事件，稱學校有幾位副校長及訓導主任，不清楚涉事是那一位，故很難評論。

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