跨年交通｜深圳灣口岸首次除夕通宵服務　羅湖亦延至凌晨2時

▲ 深圳灣口岸。（資料圖片）

除夕及元旦期間，陸路口岸將會延長服務，其中深圳灣口岸將會通宵服務，是繼農曆新年後再次通宵，亦是首次除夕夜通宵服務，至於羅湖口岸亦延長至凌晨2時。

▲ 羅湖口岸。（資料圖片）

內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

金巴、皇巴、東鐵綫加密班次

港珠澳大橋「金巴」、落馬洲—皇崗的「皇巴」及跨境直通巴士的班次將會增加，有需要時更會設立專用通道，保持交通暢順。

至於港鐵亦會延長東鐵綫來往港鐵羅湖站的服務，而港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。另外，港鐵上水站及新田皇巴站之間會設有巴士路線，方便東鐵綫旅客在前往羅湖的服務完結後，利用24小時通關的落馬洲／皇崗口岸過境。

▲ 港珠澳大橋口岸。（資料圖片）

警務處、入境事務處、香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將會在12月21日至2025年1月1日啟用，實時監察口岸現場情況。

除了警方安排足夠警方實施人群管理措施和特別交通安排，各區民政事務處會密切留意區內的旅客人流情況，並按實際情況通報相關部門，以加強管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

旅行團方面，旅監局已提醒負責接待內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並協調在各個景點分流，做好人流和旅遊巴的管理工作。旅監局亦會巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，警方會加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違規行為，海關則加強巡查接待旅客的店舖。

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