中山美穗喪禮︱10年未見兒子回日送母最後一程　中山忍：她是我引以為傲的姊姊

▲ 中山美穗喪禮在昨日舉行，在法國生活的兒子回日送母最後一程。

【中山美穗 / 中山美穗喪禮 / 中山美穗兒子 / 中山美穗死因】日本著名女星中山美穗在今日（12月6日）被發現陳屍東京家中，終年54歲，經遺體經解剖後確認死因為「入浴中發生的不幸事故」。

中山美穗的喪禮，在昨日（12月12日）以「家族葬」形式舉行並火化完畢。在事後，她的經理公司發聲明表示：「在今天晴空萬里的天空下，中山美穗的火化儀式已順利結束。葬禮僅由家人及經紀公司相關人士出席。」

同時指出：「靈堂裝飾了溫柔的粉色、純淨的白色以及明亮的黃色花卉，還特別以深紅色的大麗花點綴，極具展現出美穗女士熱情且華麗的一面，讓人不禁回想起她的風采。」

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▲ 中山美穗的喪禮在昨日以「家族葬」形式舉行。

中山美穗喪禮︱兒子送最後一程

中山美穗的妹妹中山忍也發文表示，這幾天重溫了童年的習慣，望著姊姊的側臉一邊進入夢鄉。

同時透露姊姊終於與10年未見的愛兒子重逢，母子倆牽手著手，「姊姊與她深愛的兒子得以重逢，牽著手、輕輕依偎的母子畫面，充滿無比的幸福。」。

另外，中山忍向姐姐中山美穗道別稱：「雖然僅是數日的道別時光，但能回到童年的時候，與姊姊並肩躺著，注視著她的側臉入睡，這段安靜的時光成了我的珍寶」，並形容姐姐是「永遠的閃耀之星」。

中山美穗在2002年與作家辻仁結婚後移居巴黎，2004年誕下兒子。可是二人在2014年離婚，兒子監護權歸辻仁成，父子一直在巴黎居住，至於離婚後回日本的中山美穗，有10年都沒與孩子見面，沒想到如今最後一面卻是永別。

▲ 中山美穗與中山忍。

中山忍聲明全文：

致所有愛著姊姊的人們 在各位的支持下，我謹此報告，姊姊中山美穗的葬禮已順利舉行。遵循親屬的意願，儀式採取了家族葬的形式。 靈堂中央放置了姊姊穿著最近最喜歡的洋裝、開心歌唱的照片，周圍也以她喜愛的色彩豐富的花朵裝飾。整個布置華麗且閃耀，宛如她的最後一個舞台。 雖然僅是數日的道別時光，但能回到童年的時候，與姊姊並肩躺著，注視著她的側臉入睡，這段安靜的時光成了我的珍寶。 最重要是，能讓姊姊與她深愛的兒子得以重逢，牽著手、輕輕依偎的母子畫面，充滿無比的幸福。 感謝媒體朋友們安靜的守護，對此我們深表感激。 姊姊是個努力不懈的人，雖然有點固執，誠實的讓人無法置信，內心其實脆弱，也從不展露傷口，無論發生什麼事，她都勇敢的將責任扛在自己肩上，直面人生，她是我引以為傲的姊姊。 希望大家能夠記住姊姊最燦爛的笑容。抬頭仰望天空，回想起她的聲音、歌聲、以及她的指尖，請不要忘記她。 對我來說，姊姊既是「我最喜歡的姊姊」，也是「大家的中山美穗」，更是「永遠的閃耀之星」。 未來，當大家回憶起姊姊的時候，我希望自己能成為那個引發記憶的小小契機。願那份回憶是溫暖的，我也將以演員的身分繼續努力，請大家多多關注。 無論是好的時候還是壞的時候，道別之際，姊姊總是輕輕一笑說：「那麼，忍，接下來就拜託妳了。」 最後的最後也是如此……無比「姊姊風格」，讓我無法不這麼想。 對於生前大家給予姊姊的溫暖目光與愛，我衷心感謝，再次致上深深的謝意，感謝大家，真的非常感謝。 滿懷感恩之情。 2024年12月12日妹妹 中山忍

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