靚媽精明眼︱全港首家MINISO Outlet登陸西九龍　全年均有折！【附地址營業時間】

▲ MINISO（名創優品）今天在西九龍開設全港首家MINISO Outlet。

【MINISO Outlet/優惠/奧海城】主打平價生活用品的MINISO（名創優品），繼上月在本港連開4店後，今天在西九龍開設全港首家MINISO Outlet，標榜全年均有折扣優惠，市民可以低價就買到不少聯乘大品牌、卡通精品，立即看地址詳情！

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MINISO於2013年在廣州設首店，兩年後進軍海外市場，截至今年3月，分店遍佈全球111個國家和地區，包括英國、美國、法國、杜拜、悉尼、新加坡、印尼等，擁有超6,600間分店，是中國企業500強之一。

MINISO於2020年正式登陸紐約聯交所，兩年後亦香港交易所掛牌上市，品牌擴展速度速。品牌近年走向大眾化，聯乘不少大品牌及卡通人物，讓其知名度急升，如風摩全球的哈利波特系列、日本人氣卡通人物CHiiKAWA系列，各大迪士尼卡通人物系列等。

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靚媽精明眼︱本港擁有近30分店

現時，MINISO在香港開設接近30間分店，遍布港九新界，如灣仔、金鐘、旺角、荃灣等。品牌十分進取，單在11月已逆市連續新開4間分店，包括灣仔合和商場、鴨脷洲、大埔超級城及大圍圍方。

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MINISO今天再下一城，在本港設立首間MINISO Outlet，新店位於西九龍旺區地段奧海城，雖然官網fb未有公布更多新店內容，但標榜「在這裡，全年特價，每日都是折扣日！」各位精明消費者不妨去看看至抵商品！

MINISO Outlet 地址： 奧海城三期UG18號舖 營業時間： 每天11am-8:30pm

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