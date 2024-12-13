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英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【失火／書房／李昕鑫／主播】遼寧電視台新聞主播、瀋陽廣播電視台主持人李昕鑫傳出在今年9月4日已離世，享年37歲。據悉當時是因為家中書房失火造成憾事，其妻子在頭七當天發現懷孕，決定生下來留為對丈夫的思念。

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綜合內媒報道，李昕鑫是因家中書房失火，意外葬身火海。當時他結婚2年的妻子正在醫院當值，幸而逃過一劫。李昕鑫離世後，家屬一直低調處理身後事，消息一直未有公開，直到周三（11日）由其朋友發文揭露已故事實。據了解，李昕鑫妻子在他頭七當天發現懷孕，決定將孩子留下作為對丈夫最後的「思念」，目前已懷孕5個多月。

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消息公開後，不少網民感到諤然，但有眼利網民追尋近月留言，發現李昕鑫身故有跡可尋；亦有不少網民留言哀悼；有電視台同事憶述，李昕鑫事發早上仍在拍攝節目：

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據悉，李昕鑫是家中獨生子，前年才與妻子結婚。李昕鑫於2009年進入遼寧電視台從事新聞工作，曾創辦新聞早高峰欄目，獲得不少好評，曾榮獲三次遼寧新聞獎一等獎；平日亦熱心公益。

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