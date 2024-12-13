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限時優惠｜Shell快速充電低至每度電3元　冬至三重充電優惠+送應節湯圓

休閒消費

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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Shell Recharge 特別推出冬至充電三重驚喜優惠，其中快速充電低至每度電 HKD 3 元（限定 50 度電充電計劃）zxad

冬至將至，在這個象徵團圓溫暖的傳統佳節，「Shell」送上一系列暖心優惠，以貼心充電優惠及應節甜品，與一眾電動車車主共度闔家歡聚的冬至時光。

冬至充電三重驚喜優惠 為助一眾電動車車主善用冬至晚飯時間為愛驅充電，由即日起至 2024 年 12 月 22 日，Shell Recharge 特別推出冬至充電三重驚喜優惠，其中快速充電低至每度電 HKD 3 元（限定 50 度電充電計劃） ，讓一眾車 主充好電迎接聖誕長假期！

為與一眾車主共度冬至溫馨時光，Shell Recharge 更將在指定充電站^為 300 位使用充電服務的車主送上傳 統冬至甜品——湯圓（數量有限，先到先得，送完即止） 。

來自香港老字號米芝蓮品牌的香甜軟糯湯圓，不僅寓意闔家團圓、幸福圓滿，更為寒冷的冬日增添一份暖意，讓車主與摯愛親朋共享溫馨時刻。 今個冬至，讓 Shell Recharge 為您的旅程增添一份甜蜜與溫暖！

Shell Recharge 充電站推廣期
全港 57 間 Shell Recharge 電動車充電站適用於 12 月 11 日至 22 日期間的任何時間
^樂富 UNY 生活創庫12 月 13 日
^荃灣 D.Park12 月 14 日
^何文田愛民邨12 月 15 日
^沙田愉翠商場(A)12 月 18 日
^粉嶺逸峯廣場12 月 19 日
^屯門黃金海岸商場12 月 20 日
^東涌富東邨 A12 月 21 日
^赤柱廣場12 月 22 日

優惠詳情

• 快速充電低至每度電 HKD 3 元，最多提供 50 度電量

• 12小時的充電計劃，中速充電低至每度電 HKD 2.5 元

• 全新客戶可享 HKD100 元現金券迎新優惠

• ^香港米芝蓮品牌湯圓 x1 包

另外，Shell Recharge 以使用位置時間作為主要的收費機制，每段服務時間會有最多供應電量限制。如果提早完成充電，車主仍然可以於充電位置繼續享用剩餘的泊車時間，不需要倉促離開。

配合遍佈各大屋苑及各區商場的 Shell Recharge 充電網絡，絕對是各位車主冬至聚餐的充電之選！ 立即下載 Shell Recharge 應用程式，把握時間盡享冬至暖心優惠，讓 Shell Recharge 陪伴您度過一個圓滿 溫馨的冬至佳節。

推廣日期: 2024年12月11日（0時0分）至2024年12月22日（23時59分）

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