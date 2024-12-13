限時優惠｜Shell快速充電低至每度電3元 冬至三重充電優惠+送應節湯圓
發布時間： 25 分鐘前
最後更新： 22 分鐘前
冬至將至，在這個象徵團圓溫暖的傳統佳節，「Shell」送上一系列暖心優惠，以貼心充電優惠及應節甜品，與一眾電動車車主共度闔家歡聚的冬至時光。
冬至充電三重驚喜優惠 為助一眾電動車車主善用冬至晚飯時間為愛驅充電，由即日起至 2024 年 12 月 22 日，Shell Recharge 特別推出冬至充電三重驚喜優惠，其中快速充電低至每度電 HKD 3 元（限定 50 度電充電計劃） ，讓一眾車 主充好電迎接聖誕長假期！
為與一眾車主共度冬至溫馨時光，Shell Recharge 更將在指定充電站^為 300 位使用充電服務的車主送上傳 統冬至甜品——湯圓（數量有限，先到先得，送完即止） 。
來自香港老字號米芝蓮品牌的香甜軟糯湯圓，不僅寓意闔家團圓、幸福圓滿，更為寒冷的冬日增添一份暖意，讓車主與摯愛親朋共享溫馨時刻。 今個冬至，讓 Shell Recharge 為您的旅程增添一份甜蜜與溫暖！
|Shell Recharge 充電站
|推廣期
|全港 57 間 Shell Recharge 電動車充電站
|適用於 12 月 11 日至 22 日期間的任何時間
|^樂富 UNY 生活創庫
|12 月 13 日
|^荃灣 D.Park
|12 月 14 日
|^何文田愛民邨
|12 月 15 日
|^沙田愉翠商場(A)
|12 月 18 日
|^粉嶺逸峯廣場
|12 月 19 日
|^屯門黃金海岸商場
|12 月 20 日
|^東涌富東邨 A
|12 月 21 日
|^赤柱廣場
|12 月 22 日
優惠詳情
• 快速充電低至每度電 HKD 3 元，最多提供 50 度電量
• 12小時的充電計劃，中速充電低至每度電 HKD 2.5 元
• 全新客戶可享 HKD100 元現金券迎新優惠
• ^香港米芝蓮品牌湯圓 x1 包
另外，Shell Recharge 以使用位置時間作為主要的收費機制，每段服務時間會有最多供應電量限制。如果提早完成充電，車主仍然可以於充電位置繼續享用剩餘的泊車時間，不需要倉促離開。
配合遍佈各大屋苑及各區商場的 Shell Recharge 充電網絡，絕對是各位車主冬至聚餐的充電之選！ 立即下載 Shell Recharge 應用程式，把握時間盡享冬至暖心優惠，讓 Shell Recharge 陪伴您度過一個圓滿 溫馨的冬至佳節。
推廣日期: 2024年12月11日（0時0分）至2024年12月22日（23時59分）
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：