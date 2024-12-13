CHANEL藝術總監最終落實　Matthieu Blazy明年10月首個新作面世

CHANEL自6月份公布Virginie Viard離開後，一直以來，大家都想希望得知藝術總監的位置最後花落誰家，而終於結果正式公布，CHANEL的新任當家正是由Bottega Veneta過檔而來的Matthieu Blazy。

▲ Matthieu Blazy由Bottega Veneta過檔CHANEL成為品牌的藝術總監。（圖片法新社）

其實Matthieu過檔CHANEL於這兩三個星期早有傳聞，這位現年41歲的時裝設計師，於明年初正式上班，一口氣管理品牌的成衣、配飾和Haute Couture的3大部分。大家不要小覷這位設計男生，除了帶領Bottega Veneta獲得一定成績外，從他過往的履歷中看，亦可見他非池中身，包括在Maison Margiela當過首席設計師、而且又在Celine和Raf Simons當過左右手。

▲ CHANEL的時裝業務總裁Bruno Pavlovsky向外間公布品牌藝術總監人選。（圖片品牌提供）

CHANEL的時裝業務總裁Bruno Pavlovsky表示邀請Matthieu過檔是最適合的人選，而且視這次邀請對方加盟是一項嚴肅的承諾，而且更視對方在CHANLE的工作絕不是短暫的日子，相反而是可是超過10年、或許更是長達15年的時尚之旅﹗

▲ Matthieu Blazy首個為CHANEL設計的成衣系列，於明年10月巴黎女裝周舉行。（圖片品牌提供）

至於Matthieu首份為CHANEL而設的「成績表」，將於明年10月於巴黎女裝周公開，大家不妨拭目以待。

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