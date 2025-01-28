  • 12°C
香港時間：2025128日 (二) 08:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財

休閒消費

撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬豬要注意兩個月份

【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬豬】肖豬今年「沖太歲」，「沖」代表變化，財運及桃花雖然都排第11，但又不是那麼差。

屬豬年份：1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　擬安排女兒讀國際學校：開心最重要

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬豬「沖太歲」寓意變化

尤其是桃花方面，「沖太歲」容易結婚、分手或者一段感情來一段感情去，分了手當然是排第11，喊得一句句，但若然結婚或重新來一段感情，則是喜事，因此，結婚、分手、懷孕等等都叫做感情變化。

你會發現好多父母跟子女的生肖是相沖的，因為「沖太歲」的人及「犯太歲」的人是容易結婚生子的，所以很多父母跟子女生肖相沖，就因為這樣了。

肖豬今年要特別留意，容易牙受傷、腳受傷，行街落樓梯都容易撞親隻腳，駕車也要特別小心，尤其農曆4月及10月，宜洗牙化解。

點擊圖片放大
+5
+4

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬豬「驛馬」有遷移機會

今年吉星有「驛馬」，有遷移外出變化之狀況，「沖太歲」加「驛馬年」增加了搬屋的機會，住屋變化找個好風水之地便可，但現在找風水屋就不必找了。

因為2024年後已沒有最壞的方向，也沒有最好的方向，無旺財旺丁，亦無損財傷丁，最重要是廚房千萬不要對任何門，廁所不要對着牀，這兩樣最重要，所以，現在看風水是間格比方向更重要。

點擊圖片放大
+3
+2

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬豬要注意2個月份

今年凶星有「大耗」，因每年「沖太歲」，大耗星都會跟隨，「大耗」代表大破財，所以「沖太歲」之年特別容易結婚、生子、搬遷等，因這些都要用一大筆錢。此外，農曆4月、10月宜捐血、洗牙化解，特別留意駕駛安全，可以的話，這兩個月最好避免駕車。

至於轉工方面，則呈兩極化情況。若你是寒命人，好想轉工或有新的嘗試，可以積極進取，尤其夏天之後，因為2025至2027年都是比較順利的。

至於你是熱命或平命人，尤其5月6日至8月8日的朋友，這幾年叫「逆運」，可以不變的話，最好留在原地，最快要等到2028年秋天才有好的轉機，因此，這幾年宜穩守。

點擊圖片放大
+6
+5
寒命人出生於西曆8月8日後、3月6日前
熱命人出生於西曆5月6日後、8月8日前
平命人出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：

蘇民峰2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
蘇民峰2025屬羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰2025屬猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
蘇民峰2025屬雞運程︰權力財帛加持　今年提防女人
蘇民峰2025屬狗運程︰真桃花可發展　留意腸胃問題
蘇民峰2025屬豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財
蘇民峰2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
蘇民峰2025屬牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發
蘇民峰2025屬虎運程︰雙重犯太歲　師傅教風水局化解
蘇民峰2025屬兔運程︰一字記之曰平　小驛馬多走動
蘇民峰2025屬龍運程︰有利感情發展　間接幫助事業

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
16:00 2025/01/25
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
16:30 2025/01/25
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
18:30 2025/01/26
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
07:30 2025/01/27
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬狗運程︰真桃花可發展　留意腸胃問題
08:30 2025/01/27
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬狗運程︰真桃花可發展　留意腸胃問題
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
今日 07:30
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發
今日 08:00
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發

你可能感興趣

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
16:00 2025/01/25
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
16:30 2025/01/25
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
18:30 2025/01/26
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰 生肖 風水師 風水 農曆新年 生活智慧

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊
急症室最長等候時間（01月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間04:05）
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士