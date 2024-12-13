蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財

▲ 蘇民峰蛇年生肖運程｜屬豬要注意兩個月份

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖豬今年「沖太歲」，「沖」代表變化，財運及桃花雖然都排第11，但又不是那麼差。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬豬「沖太歲」寓意變化

尤其是桃花方面，「沖太歲」容易結婚、分手或者一段感情來一段感情去，分了手當然是排第11，喊得一句句，但若然結婚或重新來一段感情，則是喜事，因此，結婚、分手、懷孕等等都叫做感情變化。

你會發現好多父母跟子女的生肖是相沖的，因為「沖太歲」的人及「犯太歲」的人是容易結婚生子的，所以很多父母跟子女生肖相沖，就因為這樣了。

肖豬今年要特別留意，容易牙受傷、腳受傷，行街落樓梯都容易撞親隻腳，駕車也要特別小心，尤其農曆4月及10月，宜洗牙化解。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬豬「驛馬」有遷移機會

今年吉星有「驛馬」，有遷移外出變化之狀況，「沖太歲」加「驛馬年」增加了搬屋的機會，住屋變化找個好風水之地便可，但現在找風水屋就不必找了。

因為2024年後已沒有最壞的方向，也沒有最好的方向，無旺財旺丁，亦無損財傷丁，最重要是廚房千萬不要對任何門，廁所不要對着牀，這兩樣最重要，所以，現在看風水是間格比方向更重要。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬豬要注意兩個月份

今年凶星有「大耗」，因每年「沖太歲」，大耗星都會跟隨，「大耗」代表大破財，所以「沖太歲」之年特別容易結婚、生子、搬遷等，因這些都要用一大筆錢。此外，農曆4月、10月宜捐血、洗牙化解，特別留意駕駛安全，可以的話，這兩個月最好避免駕車。

至於轉工方面，則呈兩極化情況。若你是寒命人，好想轉工或有新的嘗試，可以積極進取，尤其夏天之後，因為2025至2027年都是比較順利的。

至於你是熱命或平命人，尤其5月6日至8月8日的朋友，這幾年叫「逆運」，可以不變的話，最好留在原地，最快要等到2028年秋天才有好的轉機，因此，這幾年宜穩守。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。 熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。 平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

