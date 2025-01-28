蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果 紫微貴人扶持
撰文： 玄學家 蘇民峰師傅
發布時間： 49 分鐘前
【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬鼠】肖鼠來到蛇年叫「太歲暗合」，「暗」就是暗中、隱閉，若論男女關係，就是暗戀，成事機會並不大。但若已拍拖的，大家暗中感情是不錯的，比較穩定，屬於中游的生肖。
屬鼠年份：1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬鼠「太歲暗合」運勢平穩
在運氣來說，亦處於中游位置，今年不像2023年「桃花年」、2024年「太歲相合」年咁好，今年是「太歲暗合」，再降一級，算是平平穩穩，沒有太大的突破。
當然，無突破也要視乎是春夏秋冬何時出生，若你是寒命人，在2025至2027這大火年，有機會的話，始終可大膽嘗試。至於熱命或平命人，這幾年都宜守不宜攻，在2025至2027年都沒甚突破。
蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬鼠有「紫微」貴人扶助
不過，肖鼠運程今年其實相當不俗，有三粒吉星「玉堂」、「龍德」、「紫微」，得有力貴人扶助，可能老闆突然賞識你、做生意的接到大單，所以，即使你生於新曆3月6日之後，8月8日之前，運氣一般，但因有貴人扶助，都可以看高一綫。
而且今年完全無凶星，亦無相沖，只是未必有他人咁好，亦無2023及2024年那兩年咁順利，因始終過去兩年人緣較佳。
|寒命人
|出生於西曆8月8日後、3月6日前
|熱命人
|出生於西曆5月6日後、8月8日前
|平命人
|出生於西曆3月6日後、5月6日前
（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）
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