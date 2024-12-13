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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬鼠有「紫微」貴人扶助

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖鼠來到蛇年叫「太歲暗合」，「暗」就是暗中、隱閉，若論男女關係，就是暗戀，成事機會並不大。但若已拍拖的，大家暗中感情是不錯的，比較穩定，屬於中游的生肖。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬鼠「太歲暗合」運勢平穩

在運氣來說，亦處於中游位置，今年不像2023年「桃花年」、2024年「太歲相合」年咁好，今年是「太歲暗合」，再降一級，算是平平穩穩，沒有太大的突破。

當然，無突破也要視乎是春夏秋冬何時出生，若你是寒命人，在2025至2027這大火年，有機會的話，始終可大膽嘗試。至於熱命或平命人，這幾年都宜守不宜攻，在2025至2027年都沒甚突破。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬鼠有「紫微」貴人扶助

不過，肖鼠運程今年其實相當不俗，有三粒吉星「玉堂」、「龍德」、「紫微」，得有力貴人扶助，可能老闆突然賞識你、做生意的接到大單，所以，即使你生於新曆3月6日之後，8月8日之前，運氣一般，但因有貴人扶助，都可以看高一綫。

而且今年完全無凶星，亦無相沖，只是未必有他人咁好，亦無2023及2024年那兩年咁順利，因始終過去兩年人緣較佳。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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