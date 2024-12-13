公立醫院生產｜屯門醫院産婦胎死腹中惹全城關注　大批港媽回憶公院生B血淚史

▲ 生BB真的是搵命搏，希望每位產婦都能夠得到善待！

【屯門醫院産婦胎死腹中/公立醫院】俗語有云：「生小孩是從鬼門關走一趟」，近日一名懷孕41周的孕婦在屯門醫院待產催生，期間多次因陣痛及宮縮異常而要求進入產房，惟護士以未開4指或未穿羊水為由拒絕，最終胎死腹中，其丈夫質疑當中有否涉及失誤疏忽，事件引起全城關注，亦勾起大批港媽憶起在公立醫院生產的不快回憶！

公立醫院生產｜屯門醫院産婦胎死腹中勾起港爸港媽不快回憶

由於事件引起高度關注，一名港爸在社交平台Threads發文討論事件，他回憶太太去年在瑪嘉烈醫院順產，他全程陪伴老婆，由產前病房仍可說說笑笑，慢慢太太開始陣痛加劇，送至產房痛得嘶聲力竭，哭著要求無痛分娩，當時醫護人員竟說：「做媽媽點會怕痛㗎」、「唔好咁嘈啦」。

百感交集的港爸直至看到女兒頭髮和血淋淋的身驅、親手剪斷的臍帶和老婆用盡氣力的倦容，並聽到嬰兒初啼的聲音，全部畫面至今仍記憶猶新。因此他看到屯門醫院發生這種醫療事故，完全感受明白產婦的切膚之痛，最後亦希望夫婦二人節哀。

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公立醫院生產｜港媽：我覺得自己係奴隸

港爸的這段回憶，隨即引起不少共鳴，大批港媽留言講述自己在公院生BＢ的地獄經歷，有港媽更委屈表示，當下覺得自己是奴隸，不停被護士和清潔姐姐責備，痛苦難耐的時候更曾質疑自己生BB是否一件錯事？

港媽有話兒：

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公立醫院生產｜姑娘最鍾意鬧産婦1句說話

根據在公立醫院生產的媽媽描述，原來護士最喜歡在產婦痛不欲生，驚呼大叫的時候，冷冷地鬧產婦:「生仔係咁痛㗎啦！唔好再嗌啦，留番啖氣生仔啦！」當下令產婦更加難受。

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