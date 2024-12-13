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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 2 小時前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬牛或有異地姻緣

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖牛今年「太歲遙合」，有遠方貴人扶助，遠方貴人譬如在香港接觸外地人，或在外地接到生意，都是有幫助的。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬牛或有異地姻緣

但對感情而言，則幫助不大。「遙合」是遠方桃花，可能是在香港認識一個外地人，或在外地遇上情緣，但始終是外地，彼此相隔比較遠，即使能締結異地姻緣，但今年又不是你的重桃花年，能夠維持下去的機會並不大。但今年始終不是「相沖」、「相刑」，而是「合」，故一切都較穩定。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬牛從事藝術靈感湧現

肖牛今年吉星欠奉，外來助力不大，全要依賴自己親力親為。凶星有「天哭」，心情不佳，易哭，有時突然諗起都會飲泣。

「華蓋」是心情孤獨、不開朗，但這並不打緊，「華蓋」乃藝術之星，若從事創作、設計、藝術的行業，今年反而靈感湧現。

若是普通人，沒甚藝術天份，也不從事相關行業，則又有「天哭」，又有「華蓋」則要特別留神，注意自己的情緒。尤其女性，有時一時感觸落淚，亦無妨，有時反可抒發情緒。「羊刃」有時心情不佳會發脾氣。

若你是寒命人，運氣不俗，可以進取；至於你是熱命或平命人，則宜守不宜攻。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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