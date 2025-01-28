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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬虎運程︰雙重犯太歲　師傅教風水局化解

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 2 小時前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬虎可布旺人緣化是非局

【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬虎】肖虎今年「太歲相穿」或「太歲相害」，這並不嚴重，反而要留意「太歲相刑」，故今年肖虎是雙重犯太歲。

屬虎年份：1938、1950、1962、1974 、1986 、1998 、2010 、2022

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬虎有四個月份要留神

「刑」乃是非多，又不能解決，有時比「沖」或「犯」更難處理。「犯太歲」是情緒問題，「沖太歲」是大變化，而「刑太歲」則是小小事卻搞到你解決不了，加上今年皮膚、腸胃要特別留意，尤其農曆1月、4月、7月及10月這四個月，更要特別留神。除了「太歲相刑」外，其他無甚特別。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬虎容易與他人吵架

今年吉星有「福德」、「天德」、「福星」，「福德」及「福星」是貴人星，得貴人扶助，雖然不是很有力的貴人星，但都好過小人。「天德」則逢凶化吉，可減輕凶星的破壞力。凶星有「卷舌」，容易口對口、面對面跟人嗌交，今年已「太歲相刑」是非多，又有「卷舌」，吵架都在所難免了。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬虎可布旺人緣化是非局

那惟有在風水上解救，今年西北是嗌交位，放粉紅色物件，東南桃花位放一杯水，組一個旺人緣化是非局，希望可以化解嗌交局面。「天哭」心情不佳，易哭。「刧煞」因朋友而破財，忌借錢、擔保。

運氣方面，若你是寒命人，可看高一綫；至於熱命或平命人，打後幾年則宜守不宜攻。不過，肖虎者去到2026年是「太歲相合」，故即使是春夏出生者，去到2026及2027年都會好些少。

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寒命人出生於西曆8月8日後、3月6日前
熱命人出生於西曆5月6日後、8月8日前
平命人出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

2025蘇民峰師傅蛇年12生肖運程全集：

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